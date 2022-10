Met nog drie wedstrijden te gaan in het MotoGP-wereldkampioenschap is het, als het aan klassementsleider Fabio Quartararo lag, gedaan met het verdedigen. De Fransman verloor in Thailand zijn laatste beetje voorsprong en had bij aanvang van de achttiende ronde van het kampioenschap nog slechts twee punten marge op Francesco Bagnaia. Quartararo kwalificeerde zich als vijfde op Phillip Island, waar hij in zijn debuutjaar 2019 niet verder kwam dan de tweede bocht van de eerste ronde. Aleix Espargaro (derde in het kampioenschap op twintig punten achterstand) begon als vierde aan de race, Bagnaia bezette de derde startplek. Marc Marquez, de laatste winnaar van de MotoGP-race op Phillip Island, scoorde zaterdag de tweede plek in de kwalificatie. Pramac Ducati-rijder Jorge Martin was de coureur die voor de derde keer dit seizoen van pole-position vertrok.

Martin en Marquez maakten de beste start vanaf de eerste startrij, terwijl Bagnaia juist terrein verloor. Hij zat een moment achter Quartararo, maar sloeg vrijwel direct terug. De Ducati-coureur was vervolgens ook heel agressief in de eerste passage van Miller Corner, waar hij Aleix Espargaro te grazen nam. De inleidende beschietingen waren begonnen, zoveel was duidelijk. Aan het eind van de eerste ronde was Martin de leider voor landgenoot Marquez, met Bagnaia, Espargaro en Quartararo daar kort achter. Luca Marini had intussen een plekje gewonnen en lag op de zesde plek voor Alex Marquez, die de beste start maakte en vier plekken won in de eerste ronde. De LCR Honda-rijder lag voor Jack Miller, de thuisrijder.

Het aantal agressieve inhaalacties was groot in de eerste ronden, duidelijk was dat er veel op het spel stond in de achttiende ronde van het kampioenschap. Johann Zarco was de grote verliezer van de openingsfase. Hij maakte een dramatische start en lag op de achttiende plek na de eerste paar doorkomsten aan start-finish. Merkgenoot Miller had een rommelige eerste ronde, maar herpakte zich snel. Hij nam Quartararo te grazen in de derde ronde en zag in Lukey Heights een kans om ook Espargaro te pakken. De Aussie lag daardoor direct achter teamgenoot Bagnaia op de vierde plek.

Quartararo kreeg intussen meer en meer problemen met het verdedigen tegen de Ducati’s. Hij moest grote risico’s nemen en in de vierde ronde ging het mis in Miller Corner. De Fransman moest rechtdoor om een valpartij te voorkomen. Hij kwam helemaal tot stilstand en moest door het gras terug de baan op. Quartararo kwam op de 22ste plek en was de leiding in het wereldkampioenschap virtueel kwijt.

Miller en Bagnaia zagen het niet gebeuren, maar waren met elkaar in gevecht. Martin bleef intussen de leider in de wedstrijd voor Marquez. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen was als enige van het veld aan de race begonnen met de zachtste compound achterband. Alex Rins toonde zich echter de snelste man op de baan. Hij nam achtereenvolgens Marco Bezzecchi, Luca Marini, Aleix Espargaro én Miller te pakken. De Suzuki-man lag daardoor bij aanvang van de zevende plek op de vierde positie achter Martin, Marquez en Bagnaia. Quartararo had zijn teamgenoot Morbidelli snel te grazen genomen, maar had op dat moment nog geen zicht op punten.

Rins toonde zich een ronde later andermaal ijzersterk in de Southern Loop, deze keer plaatste hij een succesvolle inhaalactie op Bagnaia. Miller fungeerde als afstopper voor Bagnaia, maar werd in Doohan Corner aan de kant gezet door Aleix Espargaro. Alex Marquez dacht een paar bochten ook te profiteren, maar de Spanjaard maakte een grove inschattingsfout en reed Miller - notabene in diens eigen bocht - van zijn motor. De Australiër bleef aangeslagen liggen, maar kon zich even later te voet naar zijn familie en vrienden bij bocht 4 begeven.

Rins bleef intussen vechten om verder naar voren te komen. De bochtensnelheid van de Suzuki was uitstekend en hij wist Marquez al snel in te halen. Hij zocht meteen naar een gaatje om ook Martin te pakken, maar zover was het nog niet. Intussen was de inhaalactie Quartararo definitief ten einde gekomen. De Fransman ging in de elfde ronde onderuit in de Southern Loop en liep gedesillusioneerd weg van zijn motorfiets. Phillip Island was misschien wel de beste kans voor Quartararo om iets te doen in zijn kampioenschap, maar hij kreeg weer een nulscore achter zijn naam.

In de veertiende ronde werd Martin afgelost aan het front van de race. De als tiende gestarte Rins nam de leiding in de wedstrijd over. In navolging van Rins gingen ook Bagnaia en Marquez langs Martin, terwijl Bezzecchi uitstekend voor de dag kwam en even later ook kans zag om de Pramac-rijder te pakken. Lang kon Rins niet genieten van de leidende positie, een ronde later kwamen Bagnaia en Marquez weer langszij. Met twee uitgevallen titelkandidaten lagen er ook nog kansen voor Enea Bastianini. De Gresini-rijder had geen geweldig weekend, maar maakte in de tweede helft van de race toch weer aardig wat plekken goed.

De eerste tien rijders reden met nog tien ronden te gaan op een lint over het Phillip Island Grand Prix Circuit, Bagnaia kon de koppositie in het wereldkampioenschap al ruiken en ging aan de leiding in de race. Martin had zich na een paar lastige rondjes herpakt en zat weer in gevecht met Bezzecchi en Marquez. Verder naar achteren raakte Aleix Espargaro in de problemen met zijn banden. Hij verloor met acht ronden te gaan twee plekken aan Marini én Bastianini.

Vooraan hadden Marquez en Martin bijna een aanrijding bij het ingaan van Doohan Corner. Bezzecchi profiteerde en ging door nar de tweede plek, hij zag een ronde later al kans om Rins te pakken. De VR46-man lag daardoor tweede, voor Marquez en Rins. Het was echter de vraag of Bezzecchi zich in een dienende rol zou schikken voor kopman Bagnaia, die nog altijd aan de leiding ging van de Grand Prix.

Met drie ronden te gaan, lag Bezzecchi onder vuur van Rins en Marquez. In Miller Corner maakte Bezzecchi kennis met de sterk rijdende Marquez, die onderdoor kwam. Bagnaia was zijn slot op de deur daardoor kwijt. Marquez én Rins kropen richting het achterwiel van Bagnaia en bij het ingaan van de laatste ronde kwam Rins bij het uitkomen van Doohan Corner langszij bij Bagnaia.

Rins ging naar de leiding en Marquez maakte gebruik van de ruimte door zich in de Southern Loop ook aan de binnenkant bij Bagnaia te zetten. Marquez probeerde de aansluiting te krijgen en een aanval te plaatsen in Lukey Heights, maar het was niet genoeg. Rins pakte zo de eerste Suzuki-overwinning van het seizoen, en misschien wel de laatste van Suzuki in de MotoGP. Hij bereikte de finish met een voorsprong van bijna twee tienden op Marc Marquez, de Repsol Honda-rijder pakte zijn honderdste MotoGP-podium. Bagnaia pakte zestien belangrijke punten met de derde plek. Zijn voorsprong in het kampioenschap bedraagt nu veertien punten op Quartararo.

Bezzecchi stelde de rookietitel veilig met zijn vierde plek. Bastianini bekroonde een knappe inhaalrace met de vijfde plek. Marini was de tweede VR46-man op de zesde plaats, voor Martin en Zarco. Aleix Espargaro verloor veel terrein en kwam tot de negende plek, terwijl Brad Binder op de tiende positie eindigde na een verder dramatisch weekend. Pol Espargaro kwam als elfde aan de meet, voor Miguel Oliveira, Cal Crutchlow en Darryn Binder.

Remy Gardner pakte onder toeziend oog van zijn vader en oud-wereldkampioen Wayne Gardner het laatste punt, de KTM Tech3-rijder werd vijftiende.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Australië