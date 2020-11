Rins gelooft nog in titel: “Blijf vechten tot het niet meer kan”

Rins ging zondag lange tijd aan de leiding in de GP van Europa, maar zag teamgenoot Mir in de zeventiende ronde langszij komen. Mir heeft zijn voorsprong in het kampioenschap nu vergroot tot 37 punten, er staan nog 50 punten op het spel. Rins, op de gedeelde tweede plaats met Fabio Quartararo, was tot op heden steeds een outsider voor de wereldtitel maar geeft nog niet op. “Er zijn nog vijftig punten te vergeven, er staat nog wat op het spel”, zei Rins. “Joan heeft een geweldig seizoen, hij staat vaak op het podium, maar waarom zou ik er niet nog steeds voor gaan? We blijven tot het eind vechten.”

Rins maakte in de zeventiende ronde in Valencia een fout bij het insturen van bocht 11. Hij schakelde terug naar de eerste versnelling en ging daardoor te wijd. Mir bouwde zijn voorsprong snel uit en hield Rins achter zich. “Het is geweldig dat we weer op het podium staan”, zei Rins na zijn vierde podium in vijf races. “We hebben weer twintig punten voor het kampioenschap. We weten niet wat de komende twee races ons brengen, maar ik voel me heel comfortabel op de motor. We hebben het heel goed gedaan deze race en we zijn tweede geworden. Ik had graag willen winnen, maar ik maakte een kleine fout in bocht 11. Daar miste ik een versnelling en daardoor viel ik terug. Ik probeerde Joan bij te houden, maar hij was iets sneller dan ik. We zijn op de goede weg.”

Suzuki kan aankomend weekend voor het eerst sinds 2000 wereldkampioen worden met Mir. Volgens Rins is er niet gesproken over teamorders, het team heeft de coureurs alleen opgelegd geen onnodige risico’s te nemen. “Ze hebben ons duidelijk gemaakt dat we respect voor elkaar moeten hebben op de baan, geen gekke gevechten of ellebogenwerk. Maar we staan er goed voor, we blijven vechten omdat we in theorie nog altijd een kans hebben.”