Rins voelde nieuwe crash in kansrijke positie al aankomen

Alex Rins heeft een beroerd seizoen achter de rug met slechts een dertiende plaats in de eindstand. Vorig jaar maakte de Suzuki-fabriekscoureur nog kans op de wereldtitel en eindigde hij als derde. Teamgenoot en de uiteindelijke kampioen van 2020 Joan Mir deed het dit jaar met een derde plek in de titelstrijd een stuk beter. Voor Rins zat er ook niet meer in dan één enkele podiumfinish; op Silverstone arriveerde hij als tweede. Mir nam dit jaar zes bekers mee naar huis, hoewel de titelverdediger er niet in slaagde een overwinning te pakken.

Bij de seizoensfinale in Valencia zat Rins er in de openingsfase weer eens goed bij. In de zesde ronde lag hij zelfs knap tweede tussen de Ducati's van Jorge Martin en fabrieksrijder Francesco Bagnaia, de latere winnaar. Bagnaia wist Rins te verschalken, maar de Suzuki-rijder bleef de aansluiting behouden. In de elfde ronde gingen de armen van schrik en frustratie dan toch weer de lucht in bij de Suzuki-stal. Rins was onderuit gegaan in de zesde bocht van het Ricardo Tormo-circuit.

Rins zelf voelde de crash al aankomen omdat hij in de linkerbocht iets te wijd ging. "Ik maakte zelf de fout", klinkt het schuldbewust uit de mond van de 25-jarige piloot. "Ik zat iets van de racelijn af en ging te wijd. Daardoor wist ik voor de val dat het mis zou gaan. Het remmen ging goed, maar de hoek was groter. Veel meer kan ik er niet over zeggen. Ik moest alles geven achter Pecco en Martin."

Leren van fouten

De ex-vicekampioen in de Moto2 (2015) en Moto3 (2013) en winnaar van drie MotoGP-races baalt ervan dat een moeilijk seizoen nu ook in mineur is geëindigd. "Heel erg jammer, want de snelheid was er in Valencia. Maar laat ik dit seizoen maar achter me laten. Nu wacht de test in Jerez, waar ik de nieuwe machine kan uitproberen. Hopelijk kan ik daarmee volgend jaar wel het gevecht aangaan."

Het was voor Rins zijn vijfde valpartij tijdens een wedstrijd in 2021. Opmerkelijk is dat ze telkens gebeurden op het moment dat hij vooraan aan het meeknokken was. De piloot zelf weet ook niet zo gauw waar hij de oplossing moet zoeken. "Het belangrijkste is dat ik met het team deze crash goed ga analyseren en de oorzaak achterhalen. Laten we hiervan leren en dit meenemen naar volgend jaar."

Mir sloot de Grand Prix van Valencia af als vierde, op vijf seconden van de Ducatisten die naar het podium mochten om hun prijs op te halen.