Rins verwerpt Yamaha-Suzuki vergelijkingen: Compleet andere motor

Na de laatste MotoGP-race van het jaar in Valencia kreeg Alex Rins de kans om alvast te wennen aan de Yamaha M1, waarmee de Spanjaard volgend jaar op de grid staat. Er gaan geluiden dat het voor Rins een goede overstap is, want net als de Suzuki - waarmee de 27-jarige coureur tussen 2017 en 2022 vijf Grands Prix won - is de Yamaha gebouwd rondom een inline-viercilinder motor. Op papier zouden de motoren zich ongeveer hetzelfde gedragen, maar de Catalaan ontkent na zijn kennismaking met de M1 tijdens de testdagen in Valencia dat de motoren te vergelijken zijn. "Dit is een heel andere motor dan de Suzuki", vertelt de nieuwbakken Yamaha-fabriekscoureur. "Ik kan nu de bochten ingaan en iets meer de voorrem gebruiken. Dat is een goed iets, want daarmee vinden we heel wat rondetijd."

Na de eerste testkilometers was Rins enorm te spreken over de prestaties van de Yamaha. "Het ging supergoed. Ik voelde me comfortabel op de motor", aldus een blije coureur, die ook uitlegde hoe de testdagen opgebouwd waren. "We hebben de dag in twee delen verdeeld. In de ochtend reed ik met Fabio's race-afstelling en daar wilden we veel ronden mee rijden om zo de positie van de handgrepen, de voetsteun en al het andere te bepalen. In de middag focusten we ons op veel rondjes rijden met de nieuwe fairing." De fairing is een aerodynamisch onderdeel, dat wordt gebruikt om de drag van de motor te verminderen. "Yamaha heeft twee fairings meegenomen. Een van de twee fairings werkt zover ik weet beter dan de standaardversie. Dus ja, ik was over het algemeen gezien blij met de test."

In het huidige MotoGP-veld wordt er veel gebruik gemaakt van een V4, terwijl Yamaha dus voor een inline-motor kiest. Rins denkt dat daar weinig verschillen in zitten en wijst naar een andere oorzaak van de verschillen. "De verschillen tussen de verschillende motorblokken zijn op de motor niet zo heel groot", vertelt de Spaanse rijder. "Aerodynamica maakt het grootste verschil. Het helpt je beter te sturen. Met mijn ervaring op de verschillende motoren merkte ik in de ochtendtest dat ik met de standaard fairing veel last van wheelies had, terwijl ik goed de bochten in kon. Met de nieuwe fairing had ik daar minder last van."