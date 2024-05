Rins verwachtte meer van Yamaha-motorblok: "Er is niets veranderd"

Yamaha is vastberaden om de opgelopen achterstand in de MotoGP goed te maken. Er wordt hard gewerkt aan een volledig nieuwe motorfiets voor 2025, waarvan Álex Rins en Fabio Quartararo in Jerez al enkele dingen hebben getest. Het nieuwe motorblok waar Rins gedurende de Spaanse GP mee heeft gereden, kon hem echter niet bekoren. "We hebben het motorblok gedurende het weekend gebruikt, maar er is niets veranderd. Er is niet meer vermogen. Ik heb geen verschil kunnen merken tussen de oude en de nieuwe, terwijl ik het hele weekend twee verschillende motoren met twee verschillende motorblokken had."

Tijdens de collectieve MotoGP-test op de maandag na de Spaanse GP heeft Rins ook kunnen kennismaken met enkele andere vernieuwingen voor de Yamaha M1. De 28-jarige Spanjaard houdt daar gemengde gevoelens aan over. "We hadden veel grote dingen om te testen, waarvan ongeveer de helft werkte. De aerodynamica werkte best goed. Ik ben blij met wat we op dat vlak hebben getest met veel vergelijkingen. We hebben ons gericht op het uitvoeren van beknopte tests", begint hij nog positief. "Tegelijkertijd ging het met het chassis niet zo goed als gehoopt, daar kunnen we veel meer uithalen. We probeerden enkele configuraties om het te maximaliseren, maar dat lukte niet."

Teamgenoot Quartararo heeft na de test in Jerez laten optekenen dat het gevoel op de M1 enorm veranderd is. Rins is op dat vlak terughoudender, mede doordat de nieuwe fairing in zijn ogen niet genoeg heeft gebracht. "Ik verwachtte meer effect van deze fairing toen ik hem van de buitenkant bekeek. Op het asfalt was er weinig verschil, al was er wel een kleine verandering", oordeelt hij, om toe te voegen dat het moeilijk is om met een fairing voor een groot verschil te zorgen. "Ze hebben ook niet veel tijd gehad om eraan te werken. Dat wat ze gedaan hebben, hebben ze goed gedaan. Ik vond het goed, dus we testen er na Le Mans opnieuw mee in Mugello. Als alles volgens verwachting verloopt, kunnen we het in Barcelona misschien wel gebruiken."

De algehele conclusie van Rins na afloop van de MotoGP-test in Jerez is dan ook dat Yamaha een stapje heeft gezet, maar dat het merk er nog lang niet is. "We hebben een kleine stap voorwaarts gezet, maar ik hoopte wat de aerodynamica betreft eerlijk gezegd op meer", antwoordt hij op een vraag van Motorsport.com. "Er is echter nog werk aan de winkel."