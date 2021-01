Rins dacht dat vertrek van Brivio 'een grap' was

Suzuki maakte vorige week bekend dat Brivio is vertrokken bij het Japanse merk. Dit kwam nadat Motorsport.com kon melden dat Brivio een nieuwe functie zou gaan bekleden bij Alpine F1. De overstap is overigens nog niet bekendgemaakt door het F1-team. Brivio haalde Rins in 2017 naar Suzuki. De Spanjaard heeft sindsdien drie races gewonnen en speelde een bepalende rol in het binnenhalen van het teamkampioenschap voor Suzuki. In een exclusief interview met de MotoGP-podcast van Motorsport.com Spanje vertelde Rins hoe hij het nieuws van Brivio te horen kreeg.

“Eerlijk gezegd had ik geen idee wat er ging gebeuren”, zei Rins over het vertrek van Brivio. “Hij belde me een dag voordat het bekend werd en vertelde dat hij zou vertrekken. Ik dacht eerst dat het een grap was, maar het is waar en dat verraste mij enorm. Hij heeft het geweldig gedaan bij Suzuki en hij begint nu aan een nieuw avontuur.” Hij vervolgde: “We hadden een goede band, ik ben hem ontzettend dankbaar voor alles wat hij de afgelopen jaren voor me gedaan heeft. Hij gaf me in 2017 de kans na een moeilijk jaar [in Moto2] waarin ik veel blessures had. Dat vertrouwen betekent veel voor me.”

Motorsport.com kon eerder deze week melden dat Suzuki het vertrek van Brivio intern op gaat lossen. Brivio’s vertrek heeft grote invloed op het team, maar Rins denkt dat het geen grote impact gaat hebben op de harmonie binnen het team. “Ik weet niet wat het effect gaat zijn”, vervolgde hij. “Maar natuurlijk is er een leegte, Davide was belangrijk. Het zal zeker effect hebben, maar niet negatief. De harmonie binnen het team is geweldig en dat is zijn verdienste. Het zal een beetje veranderen als hij er niet meer is, maar niet veel.”