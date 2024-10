Rins verliest geduld bij Yamaha: "Bereiken cruciaal punt"

Álex Rins en teamgenoot Fabio Quartararo hebben hun kritiek over het gebrek aan grip met de Yamaha M1 dit jaar niet onder stoelen of banken gestoken. Beide rijders hebben meerdere problemen met de motor aangestipt, waarbij het gripniveau van het ene op het andere circuit een cruciale rol speelt. Op het Japanse circuit van Motegi hadden Rins en Quartararo moeite met de tractie en grip aan de achterkant, wat resulteerde in een twaalfde plaats voor Quartararo, op 32 seconden achterstand van racewinnaar Francesco Bagnaia. Rins kende een moeizamer weekend, want hij hield alleen Yamaha's testrijder Remy Gardner achter zich.

Rins is normaliter zeer spraakzaam en heeft een goed gevoel voor humor, maar daar was in Japan weinig van te maken. De Catalaan weet immers ook dat het resultaat in Japan kan leiden tot vraagtekens over zijn prestatieniveau en dat het wellicht aan iets anders dan de motor zelf ligt. Rins loopt nog altijd mank als gevolg van zijn linkerenkelblessure die hij vorig jaar in Mugello opliep. Sinds zijn overstap van LCR Honda naar Yamaha is de negende plaats in Aragon zijn beste resultaat. Rins wil dat echter niet wijten aan zijn enkelblessure.

"Mensen beginnen de verkeerde aannames te maken", zegt Rins tegen Motorsport.com. "Als mijn linkerbeen net zo was als mijn rechterbeen, dan zouden mijn resultaten hetzelfde blijven. Op de motor heeft dat totaal geen invloed op mij", benadrukt hij. Wat betreft de motor zelf heeft Rins veel hoop gevestigd op de komst van een nieuw motorblok. De Japanse fabrikant werkt namelijk aan een V4-motor om zo het voorbeeld van de concurrentie te volgen. "Het is duidelijk dat we die V4 niet in de laatste races [van 2024] zullen hebben", voegt Rins toe. "Met wat geluk komt deze ergens halverwege volgend jaar. Maar we moeten iets doen voordat het zover is. We bereiken nu een cruciaal punt. Het is niet dat we niet werken, maar we krijgen het niet voor elkaar. In elke race komt mijn hartslag niet onder de 190 slagen per minuut uit - en dat om dan laatste te eindigen, veertig seconden achter de winnaar. Het is duidelijk dat dit niet de juiste manier is."