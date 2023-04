Rins teleurgesteld: "Honda doet onvoldoende beroep op mij"

Na het vertrek van Suzuki uit de MotoGP vond Alex Rins onderdak bij satellietoperatie LCR, maar tekende wel een rechtstreeks contract bij Honda. De start van het seizoen is weer buitengewoon pover verlopen voor het Japanse merk, dat Marc Marquez in het openingsweekend verloor door een valpartij. Joan Mir kwam in Argentinië ten val en lag er daarna uit met een hersenschudding. De RC213V is daarnaast niet erg competitief, Rins is na twee raceweekenden de beste rijder van het merk op de twaalfde plek in het klassement.

De Spanjaard kreeg in Argentinië de gelegenheid om een nieuw Honda-chassis te testen dat alleen Marquez tot zijn beschikking had. Maar toen hij graag dieper op de materie in wilde gaan, stak Honda daar een stukje voor. Tot teleurstelling van Rins. “Ik heb het gevoel dat Honda te weinig op me leunt, ik voel dat ze me niet benutten”, zegt Rins. “Een klein voorbeeld van wat er gebeurde in Argentinië: na het testen van het chassis van Marc, dat is een andere dan wat Joan tot dan toe gebruikte, vroeg ik of ze mij ook dat chassis van Joan lieten proberen. Dan zou ik een aardig beeld kunnen krijgen. Ik vond het een goed moment om te testen. En dat werd geweigerd, ondanks dat er genoeg onderdelen zijn. Ik heb geprobeerd ze te overtuigen, maar ze waren heel stellig. Het is niet zo dat ze niet luisteren, maar ze maken niet voldoende gebruik van mij.”

Sinds zijn eerste test met de RC213V van 2023 bespeurt Rins wel potentieel in de motor, maar stelt dat hij met handen en voeten gebonden is. “Zonder dat ik de Honda-rijders die er al mee reden tekort wil doen, in Valencia reed ik met deze motor en zag ik dat er potentie was”, aldus Rins. “We zijn heel competitief bij het remmen. We moeten wat kleine dingen veranderen, zoals de grip in acceleratie en in de bochten. Maar Honda beslist uiteindelijk over de veranderingen die we doen, welke configuratie we gebruiken. Mijn handen en voeten zijn gebonden om dingen te veranderen, zeker als de configuratie anders is dan wat Marc en Joan gebruiken.”