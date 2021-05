Het tempo zit er de afgelopen races goed in bij Alex Rins, maar toch ontbreekt het hem nog aan resultaten. De Spanjaard kwam eind april in tweede positie en strijdend met winnaar Fabio Quartararo ten val tijdens de Portugese Grand Prix. Zondag verging het hem niet veel beter tijdens de Spaanse GP op Jerez, waar hij in de derde ronde wegviel uit de leidende groep. De tussenstand in het kampioenschap ziet er dan ook alles behalve rooskleurig uit voor Rins, die na vier races negende staat in de titelstrijd met 43 punten achterstand op Francesco Bagnaia.

Maar wie denkt dat de reeks valpartijen invloed heeft gehad op de mentale gesteldheid van Rins, komt bedrogen uit. “Ik heb nog steeds vertrouwen”, antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. Naar eigen zeggen is er buiten de valpartijen niets mis met het racetempo, hoewel hij weet dat de kwalificaties nog wel een tandje beter kunnen. “De snelheid is er, alles is er. Ik mis alleen iets in de kwalificatie. Het is niet normaal dat de Suzuki’s altijd op de derde, vierde rij staan. Dat moeten we veranderen. Natuurlijk zal ik meer en meer focus leggen op de kwalificatie en het pushen op de limiet.”

Zondag ging het dus al vroeg in de race mis met Rins, die in bocht 6 onderuit gleed. Hij noemde het voorval ongelukkig, een hobbeltje bracht hem uit balans. "We gaan daar altijd door een gat waar we bijna overheen springen. Ik weet niet of het kwam door de volle tank of dat we het rempunt niet helemaal goed hadden, maar ik remde zo hard dat de achterkant omhoog kwam”, haalt Rins terug. “Daarna liet ik de rem los, om meteen daarna weer te remmen. Ik ging wijd en op het vieze deel van de baan verloor ik de voorkant. Het is jammer, vooral als ik na de race naar de snelheid kijk. Zelfs met maar één winglet was ik erg snel, één tot twee tienden sneller dan de jongens vooraan. We moeten blijven pushen, we maken nu een slecht moment door.”

Rins krijgt op 16 mei de kans om zich te revancheren voor de ongelukken in Portugal en Spanje. Dan staat de Franse Grand Prix op het programma, die traditiegetrouw wordt verreden op het Bugatti-circuit van Le Mans.