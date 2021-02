Rins: Stabiel MotoGP-reglement in het voordeel van Suzuki

Als gevolg van de coronacrisis zijn de MotoGP-teams vorig jaar overeengekomen dat er deze winter niets gedaan mag worden aan het ontwikkelen van de motorblokken. Alleen voor KTM en Aprilia is een uitzondering gemaakt, de laatste fabrikant is namelijk nog onderdeel van het concessiesysteem. Suzuki beschikte vorig seizoen vaak over de meest constante machine van het veld. Rins scoorde vier podiums en een overwinning in de laatste zeven races van het seizoen. Zijn teamgenoot Joan Mir deed er een schepje bovenop. Hij werd wereldkampioen met een overwinning en maar liefst zeven podiums. Rins gelooft dat de stabiliteit in het reglement goed is voor Suzuki, maar ook dat de verschillen met andere fabrikanten nog kleiner worden.

“Misschien is het een voordeel dat we een goede basis hebben, elke keer op vrijdag hebben we een goede basis”, zei Rins in gesprek met Motorsport.com. “We hoeven maar een paar dingen aan te passen [aan de motor], eigenlijk niet meer. Dat kan ons misschien helpen, maar voor 2021 zullen de verschillen nog kleiner worden, de motoren zullen min of meer hetzelfde zijn als vorig jaar. De afstelling staat ook zo’n beetje. Volgens mij wordt het elk jaar lastiger. Ik dacht in 2019 al dat het niveau vrij hoog was, daarom was ik al benieuwd naar 2020. Het niveau werd nog hoger in 2020, maar laten we zien hoe het in 2021 gaat.”

Voor het eerst in zijn carrière rijdt Rins voor een regerend wereldkampioen, maar dit brengt voor hem geen extra druk bij. “Het is een fijne druk voor mij”, aldus Rins. “Ik weet dat we een goede motor hebben, ik weet dat we een motor hebben die vorig jaar goed was voor een wereldtitel. Als ik al mijn ervaring en mijn talent kan gebruiken, dan kunnen we een goed jaar doen. [Het tegen Mir opnemen] is een goede uitdaging omdat ik nu een wereldkampioen naast me heb. Hij zal proberen om dit niveau weer te halen, maar laten we zien of ik dat ook kan bereiken of dat ik met hem om de wereldtitel kan vechten.”