Rins slaat alsnog MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië over

Vorige maand sloeg Álex Rins ook al de Duitse Grand Prix over na zijn nare valpartij in de openingsronde van de TT Assen. Op Silverstone keerde de Spanjaard, met een nieuw contract op zak, terug in actie, maar na de vrijdag is besloten om niet door te gaan. Rins ging in de slotfase van de training onderuit in bocht 6, waarna hij wankelend wegliep en met zijn rechterhand - die hij geblesseerd had in Assen - zwaaide. Het is echter nog niet bevestigd dat de blessure door deze glijpartij weer heviger is geworden.

Op vrijdagavond deelde Yamaha mede dat Rins last had van pijn en dat hij daarom zijn gezondheid vooropstelt en de Grand Prix van Groot-Brittannië aan zich voorbij laat gaan. Na een periode van rust zal de 29-jarige rijder verder gecontroleerd worden om te zien of hij fit genoeg is voor de Oostenrijkse Grand Prix van 18 augustus. Uit logistieke overwegingen is besloten om Remy Gardner, dit weekend aanwezig als vervanger van de geblesseerde Cal Crutchlow - die met een wildcard zou rijden - naar de garage van Rins te verplaatsen. Wel blijft hij namens het Yamaha Factory Racing MotoGP Test Team rijden.

"Na het beoordelen van mijn medische toestand met mijn artsen, zijn we tot de conclusie gekomen dat het voor mij het meest verantwoord is om het restant van de Britse GP over te slaan", zegt Rins. "Zoals je je kunt voorstellen, heb ik medelijden met het team en met mezelf. Elke ronde die we dit seizoen hebben gereden, is nuttig gebleken voor de ontwikkeling van de motor en voor het dichten van het gat met andere fabrikanten. Maar de pijn die ik voel en het risico op een grotere blessure, samen met het medische advies, doen me deze beslissing nemen. Ik hoop dat ik snel weer aan de slag kan."

Gezondheid voorop

De problemen begonnen voor Rins dus in Assen, waar hij in de eerste bocht van zijn Yamaha M1 geslingerd werd. Daarbij liep hij twee breuken in zijn rechterpols op, evenals een breuk in zijn rechtervoet. Hij is destijds in Madrid geopereerd aan beide blessures. Sindsdien zijn nog niet alle botten hersteld en daarom hebben de artsen geadviseerd om geen risico's te nemen.

Teamdirecteur Massimo Meregalli baalt er uiteraard van dat Rins moet afstappen voor dit weekend. "Allereerst wil ik mijn medeleven betuigen aan Alex. Rijders zijn altijd teleurgesteld als ze niet kunnen rijden, maar dit is misschien nog wel frustrerender voor Alex omdat de Britse GP een hele speciale ronde is. Bovendien houdt Alex erg van Silverstone en heeft hij hier geweldige resultaten behaald, dus het is zeker een tegenvaller. Zijn gezondheid en welzijn moeten echter voorrang krijgen. We hebben daarom besloten dat het voor hem niet de moeite waard was om het raceweekend van de Britse GP voort te zetten. We hopen hem in een betere conditie terug te hebben in Oostenrijk."