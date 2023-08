Rins: Relatie met Kawauchi bij Honda heel anders dan ik verwachtte

Ken Kawauchi was een van de sleutelfiguren achter het succes van Suzuki na de rentree in de MotoGP in 2015. Samen met Davide Brivio was de Japanner verantwoordelijk voor de technische afdeling van het MotoGP-project en in die hoedanigheid werkte hij vanaf 2017 samen met Alex Rins. De samenwerking duurde voort tot eind 2022, toen Suzuki besloot om de klasse te verlaten, maar werd in 2023 alweer nieuw leven ingeblazen. Kawauchi werd aangesteld als de nieuwe technisch directeur van Honda, terwijl Rins zijn loopbaan voortzette bij satellietteam LCR Honda.

Sindsdien is de relatie tussen Kawauchi en Rins veranderd. In de periode tussen zijn eerste test bij Honda en de aankondiging van zijn overstap naar Yamaha in 2024 heeft de Spaanse coureur meermaals aangegeven dat Honda zijn kennis te weinig benut om een weg uit de huidige crisis te vinden. De aanwezigheid van Kawauchi had op dat vlak voor een verandering kunnen zorgen, maar dat is volgens Rins geheel uitgebleven.

"Mijn relatie met Ken is tot nu toe heel anders geweest dan bij Suzuki, maar ook heel anders dan ik had verwacht", verklaart Rins in gesprek met Motorsport.com in de podcast Por Orejas. "Ik weet niet of het door Ken komt of door Honda, maar de communicatie was waardeloos. Ik verwachtte hetzelfde als jij, namelijk dat we na onze overstap vanaf Suzuki, waar we jarenlang samenwerkten, ook bij Honda zouden praten en elkaar zouden ontmoeten. Het was echter totaal niet wat ik dacht."

Voor het tekenen van zijn contract bij Honda had Rins ook de kans om bij Gresini Ducati te tekenen. De keuze viel uiteindelijk op LCR, ook omdat hij met een fabriekscontract bij HRC voor dat team zou uitkomen. Toch heeft de zesvoudig MotoGP-racewinnaar niet met hetzelfde materiaal kunnen racen en testen als Repsol Honda-rijders Marc Marquez en Joan Mir. "Het is niet zo dat Honda me geen technische ondersteuning gaf, maar eerder een gebrek aan vertrouwen, dat ze niet op mij rekenden voor de ontwikkeling en dat ze niet meer in me geloofden", legt Rins daarover uit

"Sinds het begin van het seizoen, en eigenlijk zelfs sinds de test in Valencia vorig jaar, is mijn motor anders dan die van het fabrieksteam. Al zat het slechts in de kleine dingen, de motor was anders. Uiteindelijk wen je eraan, maar daarom heb ik besloten om voor Yamaha te tekenen", vervolgt de winnaar van de Amerikaanse GP, die ondanks het missen van vier raceweekenden de hoogst geklasseerde Honda-rijder in het kampioenschap is. Die zege op het Circuit of the Americas zorgde overigens niet voor de gehoopte verandering, aldus Rins: "Na de overwinning in Texas bleef alles hetzelfde."

Technisch directeur Ken Kawauchi van Honda. Foto: Gold and Goose / Motorsport Images