Rins ook rechtdoor in eerste bocht Le Mans: “Angstaanjagend”

Vrijdag ging Johann Zarco in de tweede vrije training al rechtdoor in de eerste bocht. Hij kwam met een sprong terug op het asfalt en bleef overeind. VR46 Ducati-coureur Marco Bezzecchi overkwam zaterdag hetzelfde, ook hij bleef rechtop na een snelle run door de grindbak. Alex Rins maakte het zondag in de Grand Prix van Frankrijk al in de derde ronde van de race mee. De coureur lag op dat moment derde en leek genoeg snelheid te hebben om leiders Jack Miller en Francesco Bagnaia te pakken. Zover kwam het echter niet. Rins schoot ook rechtdoor de grindbak in en kwam ongelukkig terug op de baan. Hij viel hard op zijn hoofd, maar bleef ongedeerd.

“Het was echt angstaanjagend”, zegt Rins over de crash. “Ik maakte een goede start en maakte wat plekken goed. De eerste ronde was goed. Ik lag derde achter Pecco en had geen enkel probleem, ik reed goed. Ik zat achter hem voor de eerste bocht en de afstand was hetzelfde als een ronde eerder. Ik werd in de slipstream gezogen, verloor de voorkant toen ik de voorrem aanraakte en ging rechtdoor de grindbak in. Dan is het lastig om nog overeind te blijven. Je moet de motor controleren met 200 kilometer per uur, je moet in de gaten houden waar de andere rijders zitten. Ik probeerde een crash met Miller te voorkomen. Ik wilde zoveel mogelijk snelheid minderen, maar toen ik uit de grindbak kwam had ik een klein beetje hellingshoek. Daardoor verloor ik controle over de motor. Het is erg jammer, we hebben dit weekend echt heel goed gewerkt.”

In de vijftiende ronde van de race vloog ook zijn teamgenoot Joan Mir uit de wedstrijd. De oud-wereldkampioen deed dat in de laatste bochtencombinatie. “Vooral mentaal was het een pijnlijke crash”, zegt Mir, die op het moment van de val op de vierde plek reed. “Ik had veel meer verwacht van de zaterdag, maar ik voelde me wel goed met de motor. De start was goed, ik voelde me tijdens de race ook goed. Ik was heel constant. Achter de Ducati’s is het altijd heel moeilijk om te remmen en dat deed ik deze keer niet goed. Het was een combinatie van factoren. Ik wilde een fractie later remmen, moest iets harder remmen en toen ik de rem losliet verloor ik grip aan de voorkant.”

Foto's: De crashes van Alex Rins en Joan Mir in beeld

