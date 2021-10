Rins probeerde hobbels en tractieprobleem “te overleven” op COTA

Het Circuit of the Americas lag er afgelopen weekend niet geweldig bij voor de terugkeer van de MotoGP, dat in 2020 vanwege de coronapandemie niet in de Verenigde Staten racete. Het asfalt bezorgde de rijders de nodige kopzorgen, met name in de remzones was de baan bijzonder hobbelig. Dat maakte de twintig ronden tellende race in Texas bij voorbaat een fysiek zware wedstrijd. Voor Rins - in 2019 de winnaar van de laatste MotoGP-race op COTA - gold echter dat hij in de race ook nog kampte met een gebrek aan tractie bij het uitaccelereren na de bochten. Een strijd voeren werd daardoor een moeilijk verhaal en tegelijkertijd tast Rins nog altijd in het duister over de oorzaak van dat probleem.

“Het was een heel, heel moeilijke race voor mij. Ik had het erg lastig bij het uitkomen van de bochten, daar verloren we veel tijd”, vertelde Alex Rins, die in de openingsfase van de race oprukte naar de derde plaats en uiteindelijk Francesco Bagnaia nog voorbij zag komen. Daardoor eindigde de Spanjaard op P4. “Ik weet niet of het lag aan de tractie achter, het aerodynamische pakket of iets anders, maar ik kon niet vechten. Ik kon de inhaalacties niet vasthouden, in ieder geval in de eerste meters van het rechte stuk. In de snelle bochten konden we heel behoorlijk meekomen, maar we verloren veel bij het uitkomen van langzame bochten.”

En dan was er dus nog het asfalt op het Circuit of the Americas. De hobbels maakten de race een fysieke beproeving en Rins concludeerde dan ook dat hij moest “proberen te overleven” om de finish te halen. “We waren heel dicht bij het racen met de harde band voor en de medium achter. Uiteindelijk zagen we echter dat bijna alle rijders voor de zachte achterband gingen. Om met dezelfde wapens aan de strijd te beginnen, gingen wij achter ook voor de soft. "De hobbels waren er voor iedereen, maar vanwege problemen met de tractie en de hobbels moest ik echt proberen te overleven.”

Rins was niet de enige Suzuki-rijder met een probleem met de tractie van de motor, ook teamgenoot Joan Mir maakte daar melding van. De Spanjaard kwam als zevende over de finish in Austin, maar werd nog een positie teruggezet vanwege zijn aandeel in het contact met Jack Miller. Mir is hierdoor niet langer kandidaat om zijn wereldtitel te verdedigen, want hij kijkt met nog drie races te gaan tegen een achterstand van 79 punten op Fabio Quartararo aan. Teamgenoot Rins maakte al geen kans meer op de wereldtitel en staat na de GP of the Americas twaalfde in het WK.