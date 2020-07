Rins beleeft ‘pijnlijke dag’, Crutchlow rijdt met ‘vreemd gevoel’

Rins crashte vorige week tijdens de kwalificatie voor de Spaanse GP en moest de race als gevolg daarvan missen. Er werd een breuk in z'n schouder geconstateerd. Donderdag kreeg hij wel toestemming om in actie te komen. Zonder dat hij pijnstillers ingenomen had kwam de 24-jarige coureur tot acht rondjes in de eerste training. Hij had na de sessie veel meer pijn dan verwacht. In de tweede training reed hij vervolgens zestien ronden. De beste tijd was een 1.39.101 waarmee hij op de 21ste plaats eindigde.

“Het was een moeilijke, pijnlijke dag voor me”, sprak Rins vervolgens tijdens de Zoom-sessie met het journaille. “Op de motor voelde ik veel pijn. Voor de start wist ik al dat ik pijn zou voelen, maar dacht ik dat ik wel zou kunnen rijden. Na de sessie voelde ik dat het eigenlijk onmogelijk was. Ik voelde veel meer pijn dan gedacht. We moeten blijven werken en vechten, de tweede training ging al veel beter. Ik heb in VT1 geen verdoving gebruikt, maar in de tweede wel en toen voelde ik al minder pijn. Het was echter nog niet genoeg.”

Naast de pijn speelt een gebrek aan kracht in zijn schouder een grote rol, Rins heeft zich voorgenomen zich terug te trekken als hij een risico voor zichzelf of anderen vormt. “Het positieve is dat er niet echt veel zwelling bij is gekomen na de trainingen. Dat is beter voor de pezen. Ik moet me goed voelen op de motor en op dit moment heb ik niet genoeg kracht, ik stop als het riskant is voor mij of andere rijders.”

LCR Honda-coureur Crutchlow, die in de warm-up voor de Spaanse GP zijn schippersbotje brak, reed vrijdag 24 ronden en klokte de twintigste tijd. “Ik heb laten zien dat het mogelijk is om dit weekend te rijden”, aldus de Brit. “Het gevoel op de motor is een beetje vreemd, maar ik heb niet veel pijn in m’n pols en wanneer ik dat wel heb probeer ik er omheen te rijden. Mijn conditie is na de crash van vorige week niet optimaal, maar we blijven dit weekend werken om ervoor te zorgen dat ik comfortabel op de motor zit en de rest van het weekend kan rijden. De artsen hebben goed werk geleverd en ik heb ijs op m’n pols gehouden waarmee we de zwelling tegen kunnen houden. Ik zal m’n tanden op elkaar bijten en zo hard mogelijk rijden.”

De derde coureur uit de ziekenboeg, Marc Marquez, bleef vrijdag aan de kant. Hij stapt zaterdagochtend tijdens de derde vrije training weer op de motor nadat hij vorige week zondag zijn bovenarm brak en dinsdag geopereerd werd.

Met medewerking van Lewis Duncan