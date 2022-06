Rins overweegt zitje bij satellietteam: "Beter dan thuis zitten"

Met de mededeling van Suzuki begin mei dat het merk er na dit jaar mee stopt in de MotoGP, stortte voor Alex Rins zijn wereld in. Voor hem was Suzuki een vertrouwde plek, een tweede thuis. Het bericht kwam voor de Spaanse piloot, net als voor teamgenoot en voormalig wereldkampioen Joan Mir, als een donderslag bij heldere hemel. Inmiddels zijn er drie weken verstreken. Rins liet in Mugello aan Motorsport.com weten dat het allemaal nog "heel vers" is en hij weinig is opgeschoten wat betreft 2023.

"Het probleem is dat er nu twee coureurs extra op de markt zijn, dat maakt het niet gemakkelijk", aldus Rins. "Er worden veel dingen gezegd. Nog voor het nieuws over het stoppen van Suzuki werd er beweerd dat Joan al bijna rond was met Honda. Als dat zo was geweest, zou de ondertekening nu al zijn aangekondigd. Niet dus. Het is niet zo makkelijk. Je moet de teams ook een beetje tijd geven. Het is namelijk niet eenvoudig met twee coureurs die ineens op de markt zijn gekomen. De teams hadden daar ook geen rekening mee gehouden."

Liefst fabriekscoureur

In Le Mans liet Rins weten dat zijn manager wel met enkele teams contact heeft gehad. "In Frankrijk heeft mijn manager inderdaad met verschillende teams gesproken", zegt hij daarover. "We zullen zien of we in Montmeló (volgende week) of bij de volgende race (Duitsland, 19 juni) nieuws is. Maar op dit moment zijn de zaken vrijwel hetzelfde, er is niets nieuws," aldus de Suzuki-rijder. Rins stelt dat hij vooralsnog kalm is. "Wanneer we intensiever gaan onderhandelen, zal het een uitdaging zijn om dat te blijven. Maar ik voel me mentaal sterk en wil mij nu vooral concentreren op dit jaar."

Rins heeft sinds zijn debuut in 2017 in de MotoGP altijd bij een officieel fabrieksteam gereden: Suzuki. Hij wil de status van fabriekspiloot graag behouden, maar beseft dat dit niet eenvoudig zal zijn. Er zijn immers maar weinig plaatsen beschikbaar. Feitelijk is dat er maar één, bij KTM. Daar lijkt Miguel Oliveira echter een nieuw contract te gaan tekenen. De optie om in een satellietteam te rijden, lijkt zo het meest waarschijnlijk. "Persoonlijk zou ik graag in een fabrieksteam zitten", laat Rins daarover weten. "En zo niet in een officieel team dat een contract heeft met een fabriek. Niks ten nadele overigens van de satellietteams. Per slot van rekening was een satellietteam drie jaar geleden niet hetzelfde als nu. We zullen zien. Eerlijk gezegd is er maar één officiële plaats (KTM) vrij, dus als ik naar een satellietteam moet, is dat zo. Het is beter dan thuiszitten."

Rins heeft in de MotoGP drie races gewonnen en stond dit seizoen tweemaal op het podium, in Argentinië (derde) en Amerika (tweede). In 2020 behaalde hij zijn beste WK-eindklassering: derde.