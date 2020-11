Rins overweegt operatie aan geblesseerde schouder

De Suzuki-rijder crashte in de kwalificatie voor de Spaanse GP en hield daar een blessure aan zijn schouder aan over. De nasleep daarvan heeft hij dit hele seizoen gevoeld. In de tweede vrije training voor de Portugese GP crashte Rins opnieuw en dat heeft de schade aan zijn schouder erger gemaakt. “De tweede training was een ramp, ik had in de derde ronde van de sessie een onschuldige crash”, zei Rins, die verrast werd door de pijn. “Fuck, ik dacht dat dit m’n eerste crash op rechts was sinds ik de blessure opliep. Ik heb een klein beetje pijn, maar het is niet heel erg. Ik heb wel de hele tweede training met die pijn geworsteld, zeker in de bochten naar links.”

Rins bevestigde vervolgens dat hij op de terugweg naar huis een stop in Barcelona zal maken om een helder advies te krijgen met betrekking tot een mogelijke operatie. Hij zal daarvoor de vaste MotoGP-arts Xavier Mir bezoeken. “Wat betreft de operatie. Na de race stap ik in de auto en rijd ik naar mijn huis in Andorra, maar daarvoor zal ik een stop in Barcelona maken om met dokter Mir te bekijken hoe de situatie is. Dan kunnen we kijken of een operatie noodzakelijk is of niet. Laten we dat afwachten, als het nodig is zullen we dat zo snel mogelijk doen. Hij heeft een goed team en doet al mijn operaties, dus als het moet zal ik bij hem geopereerd worden.”

Rins stond vrijdag op de zeventiende plaats, maar herstelde zich in de derde training goed en plaatste zich als derde voor Q2. De Suzuki-rijder vecht dit weekend voor de tweede plaats in het rijderskampioenschap. Het zou voor het eerst sinds 1981 zijn dat Suzuki erin slaagt om eerste en tweede te eindigen in het kampioenschap. Marco Lucchinelli eindigde destijds voor teamgenoot Randy Mamola.