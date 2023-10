Rins opgelucht na MotoGP-finish Indonesië: Voelt als een podium

"Dit voelt zeker als een podium. We hebben vanuit huis heel erg hard gewerkt", noemt Alex Rins na zijn negende plaats tijdens de MotoGP-race van Indonesië. "We hadden het heel moeilijk tijdens al die races dat ik in het ziekenhuis lag. Dat we dit hebben gehaald, dat is echt een heel, heel goed resultaat. We waren ook nog de eerste Honda. We konden op de motor blijven tijdens deze hete omstandigheden met de gladde baan. Ik ben hier heel blij mee."

Voor Rins was het heel erg prettig om na het missen van negen Grands Prix weer een volledig weekend af te kunnen werken. In Japan probeerde de Spaanse coureur het ook al, maar na de vrijdagse trainingen moest hij voor de rest van het weekend afhaken. Het ging tijdens de race in Indonesië ging het ook niet vanzelf, want helemaal pijnvrij was de zesvoudig racewinnaar niet. "Ik ben conditioneel helemaal op", vertelt de 27-jarige Catalaan. "Ik had het heel erg zwaar, want na dertien, veertien rondjes voelde ik pijn, heel erge pijn. Ik kon wel de pace hoog houden, elke ronde was dat 1.32 laag. Daar ben ik dan heel erg blij mee. We hebben afgelopen maanden buiten het racen heel erg hard gewerkt, met de fysiotherapeut en in de sportschool."

Tijdens de race kon Rins de pijn nog verbijten vanwege het racen, maar na afloop van de sessie schoot het pijnniveau omhoog. Het resulteerde erin dat hij na de race alle steun van zijn team nodig had. "Ik had het na de finishvlag heel erg zwaar met mijn pijn, tijdens de race kon ik me namelijk volledig focussen op mijn been", vertelt de Honda-coureur. "Ik ging terug naar de box en daar stonden de teamleden op mij te wachten. Ik kon niet zelf van de motor af komen. Mijn borstspieren, alle spieren, arm pump. [Ik had last van] veel dingen."

Rins heeft weinig tijd om bij te komen van de Grand Prix van Indonesië, want komend weekend staat alweer de volgende MotoGP-race op het programma. De Grand Prix van Australië op het circuit van Philip Island wacht de MotoGP-mannen.