Rins ondergaat nieuwe operatie en mist MotoGP-races Thailand

Afgelopen weekend stapte Alex Rins na de vrijdagse trainingen niet meer op voor de Grand Prix van Australië. Hij ondervond tijdens de oefensessies te veel pijn aan het rechterbeen dat hij eerder dit jaar in de sprintrace in Italië brak. Vervolgens reisde de 27-jarige coureur uit Barcelona af naar Madrid om zijn medische staf onderzoeken uit te laten voeren om de bron van de pijn te vinden. Daarbij werd een haarscheurtje in zijn kuitbeen gevonden.

Donderdag wordt Rins aan de kwetsuur geopereerd en dat zorgt er ook voor dat hij de Grand Prix van Thailand van dit weekend moet laten schieten. Dat heeft zijn werkgever LCR Honda bekendgemaakt in een korte verklaring. Doordat de raceweekenden van de MotoGP op Phillip Island en in Buriram in opeenvolgende weekenden plaatsvinden, heeft de renstal van Lucio Cecchinello besloten om geen vervanger op te roepen voor Rins. Dat houdt in dat Takaaki Nakagami er dit weekend alleen voor staat in Thailand.

In zijn eerste en tevens enige seizoen bij LCR Honda zorgde Rins in de Verenigde Staten voor een sensatie door de Grand Prix van de Verenigde Staten te winnen. Dat is tot op heden de enige zege van een Honda-rijder in 2023 gebleken. Drie raceweekenden later sloeg het noodlot echter toe voor de Spanjaard, want bij een crash in de sprintrace brak hij het scheen- en kuitbeen van zijn rechterbeen. In totaal stond Rins maar liefst negen Grands Prix aan de kant door de blessure, om in Indonesië terug te keren met een negende plek in de race. In Australië stapte hij op vrijdag nog wel op, om daarna dus af te haken voor de rest van het weekend.

Door de absentie van Rins in Thailand wacht de MotoGP nog altijd op de eerste Grand Prix van 2023 waarin alle 22 vaste coureurs aan de start verschijnen. Sinds de seizoensopener in Portugal stond er iedere zondagse race minimaal één vaste rijder langs de kant met een blessure.