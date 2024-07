De zondagse TT van Assen was voor Álex Rins van zeer korte duur. Al in de eerste bocht ging hij ietwat naast de ideale lijn, waarna hij door een momentje van zijn Yamaha M1 werd geworpen en na een vlucht met een harde klap op het asfalt terechtkwam. De tijdwaarneming meldde weliswaar dat de Spanjaard in orde was, maar dat bleek toch niet helemaal het geval. Na een bezoekje aan het medisch centrum op het circuit bleek dat Rins twee breuken heeft opgelopen in zijn rechterpols. Ook heeft hij een breuk opgelopen in zijn rechtervoet.

Als gevolg van de opgelopen blessures reist Rins af naar Madrid om geopereerd te worden en zo zijn herstel te bevorderen. Desondanks staat er een groot vraagteken achter de deelname van de Yamaha-rijder aan de Grand Prix van Duitsland, die komend weekend verreden wordt op de Sachsenring. Vrijdag staan de eerste twee trainingen al op het programma en dus wordt het een race tegen de klok voor Rins om op tijd fit genoeg te geraken.

Wat betreft blessureleed zit Rins al enige tijd in de hoek waar de klappen vallen. Vorig jaar was hij - toen nog als rijder van LCR Honda - lange tijd uitgeschakeld door een dubbele beenbreuk, die hij opliep tijdens de Grand Prix van Italië. Nog altijd merkt de 28-jarige rijder uit Barcelona de gevolgen van die blessure, want hij loopt ruim een jaar na dato nog steeds mank. Nu voegt Rins dus een gebroken pols en een breuk in zijn rechtervoet toe aan het lijstje met blessures.

Overigens is Rins niet de enige MotoGP-rijder die tijdens de TT van Assen een blessure heeft opgelopen. Zaterdag overkwam het Aleix Espargaró en Lorenzo Savadori al tijdens de sprintrace op het Drentse circuit. Eerstgenoemde heeft een breuk in zijn hand opgelopen bij een razendsnelle crash in de Ramshoek, terwijl Savadori juist breukjes in zijn wervelkolom opliep. Beide rijders verschenen zondag ook niet aan de start van de Grand Prix.