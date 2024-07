'Rins tekent nieuw meerjarig contract bij MotoGP-team Yamaha'

Door een zware crash was de TT van Assen bijzonder kort voor Álex Rins, maar eerder op de zondag sloeg hij toch een belangrijke slag. Hij bereikte in de aanloop naar de race overeenstemming met het fabrieksteam van Yamaha over een contractverlenging. De komende twee jaar racet de 28-jarige Spanjaard dus opnieuw aan de zijde van Fabio Quartararo in de kleuren van de Japanse fabrikant. "We vonden het belangrijk om Álex continuïteit te bieden en hij wilde graag blijven, dus we hebben overeenstemming bereikt over een langer verblijf", meldde een bron binnen Yamaha aan Motorsport.com. "Het enige dat ontbreekt voor een aankondiging, is de handtekening. Die komt een dezer dagen."

Rins maakte afgelopen winter de overstap van LCR Honda naar het fabrieksteam van Yamaha. Bij het satellietteam van Lucio Cecchinello wist hij in het enige seizoen van de samenwerking de GP van de Verenigde Staten te winnen, maar desondanks gaf Honda hem weinig aandacht met betrekking tot de ontwikkeling van de geplaagde RC213V. Daarvoor kwam Rins in de eerste zes seizoenen van zijn MotoGP-loopbaan uit voor het fabrieksteam van Suzuki. In Japanse dienst boekte de rijder uit Barcelona vijf Grand Prix-zeges. Ook wist hij in coronajaar 2020 als derde te eindigen in de titelstrijd, achter teamgenoot en wereldkampioen Joan Mir en Franco Morbidelli.

Dit weekend moet Rins echter toekijken tijdens de MotoGP Grand Prix van Duitsland. Bij zijn crash op TT Circuit Assen liep hij een dubbele breuk op in zijn rechterpols en daaraan werd hij maandag geopereerd in Madrid. Ook onderging hij een ingreep ter controle van de blessures aan zijn rechterbeen, die hij vorig jaar in Mugello brak bij een zware crash. Op de Sachsenring wordt Rins dit weekend vervangen door World Superbike-rijder Remy Gardner, die na meer dan een jaar afwezigheid terugkeert in de MotoGP. Daarna volgt de zomerstop met drie weekenden zonder races. Daarin hoopt Rins volledig te herstellen van zijn blessures om tijdens de Britse GP fit aan de tweede seizoenshelft te beginnen.