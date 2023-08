Rins niet voldoende hersteld voor rentree tijdens MotoGP Oostenrijk

Alex Rins liep in de sprintrace voor de Grand Prix van Italië een gebroken rechterbeen op bij een crash. Sindsdien staat hij aan de kant, mede doordat hij twee keer is geopereerd aan de kwetsuur. De races in Mugello, Duitsland, Nederland en Groot-Brittannië moest de coureur uit Barcelona daardoor al laten schieten, maar hij mikte erop om op 20 augustus terug te keren tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. In een exclusief interview voor de MotoGP-podcast van onze Spaanse Motorsport.com-collega's liet Rins vrijdag nog doorschemeren dat hij gewoon naar de Red Bull Ring afreist, maar werkgever LCR Honda bevestigde enkele uren later dat het nog niet tot een rentree komt.

Zelf liet Rins nog in het midden of hij in Oostenrijk op de RC213V stapt. "Er is een kans. Het eerste is dat ik door de controles kom om goedkeuring van de doktoren te krijgen, het tweede dat ik goed op de motor kan plaatsnemen", gaf hij in de podcast aan over wat er moet gebeuren voordat hij terug kan keren. De afgelopen dagen nam hij daarom al plaats op de Suzuki die hij van zijn voormalig werkgever heeft ontvangen. "Ik neem je niet in de maling, maar het is drie dagen sinds ik op de Suzuki MotoGP heb gezeten die ik hier thuis heb staan. Bijna iedere dag stapte ik op en testte ik mezelf, maar drie dagen geleden kon ik nog altijd niet goed op de motor stappen."

Ook als inderdaad blijkt dat hij niet fit genoeg is voor deelname aan de GP van Oostenrijk reist Rins gewoon af naar de Red Bull Ring. Hij voegt zich dan gewoon bij de teamleden van LCR Honda, die hij inmiddels al twee maanden niet gezien heeft. Het is ook duidelijk wie de winnaar van de GP van de Verenigde Staten, die na dit seizoen vertrekt naar het fabrieksteam van Yamaha, vervangt als hij in Spielberg niet racet. Net als in Silverstone mag Iker Lecuona dan de honneurs waarnemen bij LCR Honda. De Spanjaard, die normaal voor Honda uitkomt in het WK Superbikes haalde in Groot-Brittannië de finish, maar kwam wel als zeventiende en laatste over de finish.