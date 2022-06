Rins niet meer in actie tijdens GP van Duitsland

Alex Rins kwam in de openingfase van de Catalaanse Grand Prix ten val na een aanrijding met Takaaki Nakagami en Francesco Bagnaia. Hij liep daarbij een breuk in zijn pols op. De Suzuki-rijder hoefde niet geopereerd te worden en deed een poging om weer aan de start te komen van de Duitse Grand Prix. Hij doorstond de medische keuring voor dit weekend, maar kwam er vrijdag in de trainingen al snel achter dat de pijn te erg was om meerdere runs te doen. Hij reed vrijdag in de beide trainingen slechts 31 rondjes terwijl er zondag tijdens de race 30 ronden gereden moeten worden.

Rins deed zaterdagochtend nog een poging in de derde vrije training, maar hield het na twintig ronden voor gezien. Hij eindigde op de zeventiende plaats met een 1.20.613. Vlak voor het begin van de vierde training heeft Suzuki laten weten dat Rins dit weekend niet meer in actie komt: “Alex Rins komt dit weekend niet meer in actie”, laat een woordvoerder van het team weten. “Hij heeft te veel last van de pijn in zijn arm.”

Rins zal zijn krachten sparen om volgende week tijdens de Dutch TT wel weer in actie te komen. Dat is traditioneel een goed circuit voor de Spanjaard. Rins scoorde in de eerste vier races van dit seizoen twee podiums, maar scoorde in de laatste vier races geen punten. Daar komt nu dus een vijfde nulscore bij.

Joan Mir staat er dit weekend derhalve alleen voor bij Suzuki.