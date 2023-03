Alex Rins sloot zich bij LCR Honda aan nadat Suzuki eind 2022 besloot de MotoGP vaarwel te zeggen. In de sprintrace kwam de Spaanse coureur als dertiende over de meet, terwijl hij in de Grand Prix als tiende de finishlijn passeerde. De vijfvoudig racewinnaar kon naar eigen zeggen de aansluiting op de rechte stukken niet vinden vanwege een probleem met grip aan de achterzijde van de Honda. Dit deed hem denken aan 2021, toen de Suzuki niet competitief was.

"De inhaalacties waren voor mij het lastigste", zegt de LCR Honda-coureur. "Ik ben gefrustreerd, want ik werd alleen maar ingehaald en kon verder niet iemand inhalen. Behalve bij de start, toen pakte ik er een of twee. Het was een ramp. Toen Fabio me inhaalde kon ik hem bijhouden, maar met moeite. In de slotfase van de race was ik met de voorkant aan het pushen. Ik deed mijn best en zocht de limiet op. Het deed me denken aan de Suzuki van twee jaar terug. We verloren veel tijd op de rechte stukken en herstelden daarvan in de bochten."

Repsol Honda-coureur Joan Mir liet een aantal keer een glimp zien van de ware snelheid van de motor. In de sprintrace botste hij echter met Fabio Quartararo, kreeg een long lap-penalty en speelde daarna geen rol van betekenis meer. "Die crash had veel invloed op het weekend", zegt de MotoGP-kampioen van 2020, die elfde werd in de sprintrace. "Het resultaat van de Grand Prix had er anders uitgezien zonder de sprintrace. Het was de eerste keer dat ik meer dan tien rondjes achter elkaar kon rijden met deze motor. We hadden echter problemen met het opwarmen van de band. Dit wisten we niet. Dat is natuurlijk eenvoudig op te lossen, maar als je het niet weet... wat kan je dan doen? In de race waren mijn eerste rondjes goed. Toen ik de long lap-penalty inloste zag ik dat er iets was met de motor en was ik niet meer in staat om alles te geven. De motor spinde veel. Ik kon niet hard remmen bij het induiken van een bocht, omdat ik bijna werd ingehaald door de achterkant. De band werkte niet."