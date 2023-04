Ruim anderhalf jaar heeft Honda moeten wachten op een nieuwe overwinning in de MotoGP. Marc Marquez was tijdens de GP van Emilia-Romagna van 2021 de laatste winnaar in dienst van het Japanse merk, maar tijdens de GP van de Amerika's heeft de momenteel geblesseerde coureur uit Cervera een opvolger gekregen. In pas zijn derde race op de RC213V van satellietteam LCR Honda reed Alex Rins naar een knappe overwinning, nadat hij zich al als tweede had gekwalificeerd en ook in de sprintrace op P2 eindigde.

Rins profiteerde optimaal van de valpartij van leider Francesco Bagnaia, die voor de tweede GP op rij onderuit ging. De rijder uit Barcelona kon tot dat moment echter goed bijblijven en slaagde er daarna in om het gat richting achtervolgers Luca Marini en Fabio Quartararo te controleren. Rins boekte zodoende zijn zesde zege in de MotoGP en de eerste van LCR sinds de GP van Argentinië van 2018, toen Cal Crutchlow won voor het team van Lucio Cecchinello. Bovendien was het voor LCR het honderdste podium, waardoor er een mooie mijlpaal bereikt is.

Rins lijkt een doorbraak beleefd te hebben op de 2023-motorfiets van Honda, maar ondanks het succes gaat hij zijn aanpak niet veranderen. "Ik ben zo trots, want we hebben het hele weekend geweldig gewerkt", zei Rins na afloop van de derde race van het MotoGP-seizoen 2023. "Dit is onze derde race en eerlijk gezegd ben ik blij, omdat ik een basis creëer en die tot nu toe best goed werkt. Vooral dit weekend hebben we een stap vooruit gezet, net als in Argentinië. Stap voor stap komen we eraan."

Het hoge tempo van Bagnaia in de openingsfase van de race op COTA was voor Rins een uitdaging. "Ik probeerde het gat te verkleinen in de eerste twee sectoren en daarbij nam ik wat risico's. Vervolgens crashte hij en probeerde ik gefocust te blijven, want ik reed ineens vooraan. Ik dacht: 'wow, laten we het doen'. We hebben het 100e podium voor LCR behaald, een team dat veel verdient. Ik kwam bij het team en ze vingen mij met open armen op. We moeten de komende races met dezelfde mentaliteit benaderen, met beide benen op de grond blijven staan en vanaf nul beginnen, want de Honda is nog altijd nieuw voor mij. Laten we dus opnieuw proberen om een goede basis neer te zetten en verder te groeien."

Plek in top-vier haalbaar volgens Mir

Voorafgaand aan het raceweekend in Austin gaf Rins nog aan dat hij zich door Honda ondergewaardeerd voelde. Op zondag was hij uiteindelijk de enige rijder van het merk die de finish haalde, nadat Takaaki Nakagami, Stefan Bradl en Joan Mir allemaal crashten. Mir ging in de fout toen hij probeerde concurrenten te passeren met de matig accelererende Honda. Desondanks denkt hij dat hij voor de vierde positie had kunnen vechten als hij niet was gecrasht. "Ik genoot ervan om op de motor te rijden. De manier waarop de motor remde beviel mij en de bochtensnelheid was veel beter dan op de voorgaande dagen", zei Mir.

"Mijn indruk is echter dat we altijd iets te laat zijn met het vinden van wat ik wil. Op zondag krijgen we een beter gevoel, maar we starten altijd vanuit de achterhoede. Het is dus ietwat lastig, maar er zijn dingen aan deze motor die mij enorm bevallen en ik zie dus ook potentie", vervolgt de wereldkampioen van 2020. "Realistisch denk ik dat ik dezelfde snelheid had als het groepje van Maverick, dus als ik Franco [Morbidelli] had kunnen inhalen, had ik met ze meegekund en voor de top-vier kunnen vechten. Dat was denk ik mogelijk geweest vanaf die startpositie. Het lijkt alsof we in de problemen zitten, maar met dit in het achterhoofd zitten we dichterbij dan we denken."