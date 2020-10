Rins zag dat Morbidelli 'niet te stoppen was' in Teruel GP

Rins zat de hele race in het spoor van Morbidelli nadat hij zich goed kwalificeerde voor de tweede MotoGP-race op MotorLand Aragon. Het was pas voor de derde keer in zijn carrière dat Rins vanaf de eerste startrij mocht vertrekken. Hij deed een poging om Morbidelli tijdens de race onder druk te zetten, maar het gat werd steeds groter. Morbidelli kwam uiteindelijk met een marge van 2,2 seconden aan de finish. De tegenstand van Rins was in de slotfase gebroken nadat de achterband op was. De 24-jarige Suzuki-rijder richtte zich daarom op het behouden van zijn tweede plaats.

“Hij was fantastisch, ongelofelijk”, bewonderde Rins de winnaar van de Teruel GP. “We reden nog sneller dan een week eerder en ik had geen enkele kans om hem in te halen, hij was zo snel. Ik denk dat we trouwens een goede race afgewerkt hebben, heel constant. Ik had problemen met de banden, tijdens de eerste race in Aragon begonnen we aan het eind van de race al te glijden en had ik veel wielspin. Op acht of zeven ronden van het eind zag ik dat Joan op twee seconden zat en elke ronde dacht ik meer aan het doel om hem erachter te houden. Ik wilde de finish halen, Franco was simpelweg niet te stoppen. Ik denk dat we redelijk blij mogen zijn. Weer een dubbel podium voor Suzuki en we vertrekken hier met 45 punten, dat is heel mooi voor het kampioenschap.”

Door Rins’ prestaties in de voorbije weekenden staat hij nu op slechts 32 punten van teamgenoot Mir. Gevraagd naar zijn blik op de titelkansen, zei hij: “Het wordt lastig. Ik weet dat dit geen goede situatie is voor Suzuki, ze hebben twee rijders die vechten voor het kampioenschap”, grapte Rins. “Ik weet dat Joan snel is, hij is heel constant en scoort veel podiums. We hebben nog opties. Met nog drie races te gaan blijven we ons best doen.”