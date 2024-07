De TT van Assen was pas net begonnen of Álex Rins vloog in de Haarbocht op brute wijze van zijn Yamaha M1. Na een bezoek aan het medisch centrum op het circuit bleek dat Rins twee breuken heeft opgelopen in zijn rechterpols en een breuk in zijn rechtervoet. Daardoor was een operatie onvermijdelijk en dat is op maandagochtend ook meteen gebeurd in Madrid. De operatie was een succes, maar alsnog zou er slecht nieuws zijn geweest voor de 28-jarige Rins. Yamaha heeft nog geen officiële aankondiging gedeeld, maar Rins zal dit weekend niet van de partij zijn voor de Grand Prix van Duitsland op de Sachsenring. Het is de bedoeling dat de teamgenoot van Fabio Quartararo wel weer terugkeert voor de Britse Grand Prix, die begin augustus plaatsvindt.

Volgens de regels hoeft Yamaha geen vervanger aan te stellen voor de race in Duitsland, aangezien er nog geen tien dagen zijn verstreken sinds de blessure van Rins. Desondanks is Yamaha wel van plan om een andere rijder op de M1 te zetten. Daarvoor doet het Japanse merk een beroep op een oude bekende: Remy Gardner. Hij racete in 2022 in de MotoGP namens Tech3 KTM, maar moest na een jaar al plaatsmaken en genoegen nemen met een zitje bij Yamaha in het WK Superbikes. De zoon van Wayne Gardner schreef in 2021 nog het Moto2-kampioenschap op zijn naam, maar in de MotoGP kwam hij niet uit de verf. Zijn beste resultaat in de topklasse was een elfde plaats.

Tegenover Motorsport.com bevestigt Yamaha dat Gardner naar alle waarschijnlijkheid Rins zal vervangen voor de Grand Prix van Duitsland. Yamaha had oorspronkelijk ook nog een andere optie gehad in de vorm van testrijder Cal Crutchlow. De Brit kan echter niet opgeroepen worden als invaller omdat hij zelf nog herstellende is van een blessure aan zijn rechterhand. Daardoor kon hij ook al vaarwel zeggen tegen zijn wildcard voor de Italiaanse Grand Prix. Crutchlow zou wel weer moeten terugkeren voor de Britse Grand Prix en zal vervolgens nog één keer via een wildcard deelnemen aan de race in San Marino.