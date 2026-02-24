Rins over mogelijk vertrek Quartararo: "Kijken of Yamaha dan meer naar ons luistert"

Alle Yamaha-coureurs maken een moeilijke periode door vanwege het gebrek aan competitiviteit van het huidige prototype uit Iwata, maar de positie van Álex Rins is nog precairder. De Spanjaard speelt in feite zijn laatste kaarten om ook na 2026 in de MotoGP te blijven, wanneer zijn huidige contract afloopt.

Dit seizoen wordt zijn derde waarin hij de kleuren van het Japanse merk verdedigt, een van de meest herkenbare namen in het kampioenschap, ondanks een van de donkerste periodes uit de recente geschiedenis. Als de huidige vooruitzichten onzeker zijn, waren de afgelopen twee jaar ook allesbehalve eenvoudig voor de Catalaan, die moest herstellen van de nasleep van twee zware crashes - met name de eerste, tijdens de Grand Prix van Italië, toen hij reed voor LCR Honda.

Het seizoen 2023 combineerde het hoogste hoogtepunt - winst in Austin tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten - met het diepste dieptepunt, toen een blessure hem voor langere tijd uitschakelde. Het markeerde het begin van een lange en pijnlijke periode, waarvan alleen "het metaalwerk" is overgebleven, zoals hij het noemt: het metaal dat werd gebruikt om de verbrijzelde botten in zijn been te reconstrueren.

Álex Rins is benieuwd of Yamaha meer zal luisteren zodra Fabio Quartararo vertrokken is. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Rins tekende zijn Yamaha-contract vanuit zijn ziekenhuisbed. Sindsdien deelt hij de garage met Fabio Quartararo, de speerpunt van het Iwata-project, en leefde hij grotendeels in de schaduw van de coureur uit Nice. Nu alles erop wijst dat 'El Diablo' in 2027 in de kleuren van Honda zal rijden, moedigt de in Barcelona geboren rijder Yamaha's ingenieurs aan de ontwikkelingsverantwoordelijkheid evenwichtiger te verdelen, in plaats van de evolutie vooral te baseren op de feedback van nummer 20.

"Nu Fabio volgend jaar van team lijkt te wisselen, laten we eens kijken of ze wat meer naar de rest van ons luisteren", zei Rins in Buriram tegen Motorsport.com, na afloop van de laatste dag van de wintertests.

Veel vertrouwen in Quartararo

De nummer 42 begrijpt volledig waarom Yamaha zwaar heeft ingezet op de input van zijn teamgenoot, gezien diens wereldtitel in 2021 en prestaties in de afgelopen seizoenen, die duidelijk boven de rest uitstaken. Toch vindt Rins dat hij over voldoende ervaring en gevoel beschikt om meer bij te dragen - mits hij meer gehoor krijgt dan hij tot nu toe ervaart.

Rins en Quartararo vertegenwoordigen Yamaha opnieuw in MotoGP 2026. Foto door: Yamaha MotoGP

"Ik zeg niet dat Yamaha niet naar mij of naar Jack [Miller] heeft geluisterd", reflecteert hij. "Maar het is waar dat ze zich sterk op Fabio focussen - en dat heeft hij met resultaten verdiend."

Rins wijst op Yamaha's aanpak bij het testen van de V4-motor, waar al meer dan een jaar aan wordt gewerkt, als voorbeeld. "Yamaha heeft veel vertrouwen in Fabio gehad en de motor van vorig jaar was sterk rond zijn voorkeuren gebouwd. Hetzelfde is gebeurd met de V4-motor. Fabio kreeg de updates zodra ze beschikbaar waren. Ze gingen altijd eerst naar hem en daarna pas naar de anderen", aldus de zesvoudig Grand Prix-winnaar, die de laatste testdag van deze winter als twintigste afsloot.

Ondanks de aandacht voor Yamaha's nieuwe krachtbron - en de overstap van een vier-in-lijn naar een V4-configuratie - benadrukt Rins dat er net zo cruciale aspecten zijn als pure topsnelheid.

"Ik probeer zo duidelijk mogelijk te zijn in mijn uitleg. Het klopt dat we veel topsnelheid missen, maar eerst moeten we de tractie verbeteren, de bochtensnelheid verhogen en de motor beter laten insturen. Als dat niet gebeurt, maakt het niet uit of we 50 pk extra hebben - we zullen dan nog steeds niet snel kunnen gaan", besluit Rins.