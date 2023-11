Rins mist MotoGP-races Maleisië en Qatar, Lecuona valt in

Nadat hij wegens pijn niet van start was gegaan in Australië, werd Alex Rins in de aanloop naar de GP van Thailand opnieuw aan zijn rechterbeen geopereerd. LCR Honda hoopte dat de Spanjaard daardoor alleen het raceweekend in Buriram zou missen, maar inmiddels blijkt dat er niet in te zitten. Op X kondigde de formatie van Lucio Cecchinello aan dat Rins ook de Grands Prix van Maleisië en Qatar aan zich voorbij laat gaan. In Thailand riep LCR geen vervanger op, maar in Maleisië en Qatar stapt er wel een andere rijder op de RC213V. Dat is Iker Lecuona, die normaal gesproken voor Honda uitkomt in het WK Superbikes. De Spanjaard werd eerder dit seizoen al vijf keer als invaller ingezet door Honda en LCR.

Het eerste en enige seizoen van Rins in dienst van LCR is er eentje geworden met de nodige pieken en dalen. Hij opende het seizoen met twee top-tien-klasseringen in de eerste twee Grands Prix. Daarna volgde het hoogtepunt met een tweede plek in de sprintrace op het Circuit of the Americas, gevolgd door de overwinning op zondag. Enkele races later sloeg het noodlot echter toe tijdens de sprintrace in Mugello, waar Rins een dubbele breuk in zijn rechter onderbeen opliep. Hij miste daardoor acht Grands Prix, waarna hij in Japan na de vrijdag ook afstapte. In Indonesië werd hij vervolgens negende op zondag, waarna hij in Australië wederom tijdens het raceweekend stopte door de pijn die hij ervoer.

Alle andere 21 vaste MotoGP-rijders zijn dit weekend wel van de partij op Sepang International Circuit voor de Maleisische Grand Prix. Ook Lecuona staat als invaller voor Rins aan de start, terwijl WK Superbikes-kampioen Alvaro Bautista het deelnemersveld op 23 motoren brengt. Enkele weken na het behalen van zijn tweede opeenvolgende wereldtitel in het kampioenschap voor productiemotoren mag de Spanjaard met een wildcard deelnemen aan de achttiende MotoGP-race van 2023. Dat doet hij op een Ducati GP23. Voor Bautista is het zijn eerste MotoGP-deelname sinds hij het kampioenschap eind 2018 verliet voor een avontuur in het WK Superbikes. In dat kampioenschap won hij tot dusver 59 races, waarvan alleen al 27 stuks in 2023.