Tijdens de sprintrace van de MotoGP Grand Prix van Italië liep Alex Rins bij een crash een zware beenbreuk op. Na operaties aan zijn scheen- en kuitbeen, die inmiddels hersteld zijn, en verbrijzelde rechterenkel is de winnaar van de GP van de Verenigde Staten na drie maanden nog altijd niet fit genoeg om op een MotoGP-machine te stappen. De afgelopen vijf races heeft Rins zodoende al toe moeten kijken en ook komend weekend is hij nog niet in staat om te racen. Zodoende heeft werkgever LCR Honda opnieuw moeten zoeken naar een vervanger, ditmaal voor de Grand Prix van San Marino.

De afgelopen weken werd Rins steevast vervangen door Iker Lecuona, die sinds 2022 voor Honda uitkomt in het WK Superbikes. De Spanjaard stapte in Assen, Silverstone, Spielberg en Barcelona op de RC213V, maar tijdens de aankomende race in Misano is hij verhinderd. Het WK Superbikes werkt dan namelijk zelf races af op het Franse circuit van Magny-Cours. Motorsport.com vroeg Lecuona in de aanloop naar de GP van Catalonië of hij bij de clashende kalenders voor WSBK of MotoGP zou kiezen, waarop hij antwoordde: "Tot nu toe ben ik altijd gekomen als Honda me vroeg, maar vanaf het eerste moment wist ik dat dit alleen zou gebeuren als het niet samenviel met het WK Superbikes. Dat is het kampioenschap waar ik in uitkom en daarom zal ik in Frankrijk zijn", gaf hij toen al aan.

Lecuona bood nog wel aan om het WSBK-weekend in Frankrijk over te slaan om in Misano op de LCR Honda te klimmen. Dat werd geweigerd. Vervolgens heeft de renstal van Lucio Cecchinello diverse gesprekken gevoerd. Zo werd Andrea Dovizioso gepolst, maar hij sloeg het aanbod af. Door de namen van de nog altijd geschorste Andrea Iannone en Jorge Lorenzo ging al snel een streep, terwijl ook Honda-testcoureur Tetsuta Nagashima niet beschikbaar was. Uiteindelijk is LCR Honda uitgekomen bij de 33-jarige Takumi Takahashi. De Japanner is eveneens testrijder van Honda in Japan en won eerder dit jaar met Xavi Vierge en Nagashima de 8 uur van Suzuka. Het treffen op Misano wordt het tweede optreden van Takahashi in de MotoGP, die verder drie races in de 250cc heeft gereden en eentje in de 125cc.