Rins begrijpt niet dat Viñales doorreed met defecte remmen

Viñales veroorzaakte met zijn sprong een rode vlag nadat de Yamaha M1 in de bandenstapels terechtkwam en een van de luchtkussens lek raakte. De machine vloog vervolgens in de brand. Eerder in de race was al te zien dat Viñales een paar keer zijn hand opstak waarmee hij aangaf dat hij problemen had met zijn Yamaha. Later verklaarde hij dat het probleem zo nu en dan opspeelde voordat de remmen het definitief begaven.

Volgens Rins hebben de problemen van Viñales te maken met het feit dat hij de nieuwe Brembo-remmen voor de tweede race in Oostenrijk niet gebruikte. De leverancier introduceerde nieuw materiaal nadat er een week eerder al verschillende problemen plaatsvonden met de remmen. Suzuki-rijder Rins zette zijn vraagtekens bij het feit dat Viñales door bleef rijden terwijl hij wist dat het fout zou gaan. Rins denkt dat het besproken gaat worden tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de Safety Commission.

“Het probleem dat Maverick had, als ik het juist heb, is dat er rijders waren die de vorige race problemen hadden met oververhitting van de remblokken en -klauwen”, zei Rins nadat hij zesde werd in de GP van Stiermarken. “Brembo had naar deze race grotere meegebracht. De enige rijders die daar geen gebruik van hebben gemaakt van de nieuwe blokken waren [Joan] Mir en Maverick, zij gebruikten de normale remmen die kleiner zijn. Maar als Maverick al een paar ronden wist dat hij geen remmen meer zou hebben en dat hij daarom zijn hand opstak, dan is het normaal dat hij in de pits gekomen was. Ik begrijp niet waarom hij door bleef rijden. We gaan dit zeker bespreken tijdens de volgende bijeenkomst van de Safety Commission.”

Yamaha-rijders hebben gedurende de beide weekenden op de Red Bull Ring problemen gehad met de remmen. Viñales durfde niet te stellen dat het circuit de belangrijkste oorzaak was van het probleem, volgens Valentino Rossi was een gebrek aan topsnelheid en vermogen een reden waarom de Yamaha’s harder moeten remmen. “Dit circuit is heel zwaar voor de remmen, daar heeft iedereen last van”, verklaarde Rossi. “Als je ziet, iedereen had de grote brake ducts, ook de andere fabrikanten. Het lijkt erop dat Yamaha meer worstelt omdat we proberen om winst te boeken in de remzones. Daar moeten we compenseren wat we verliezen op het rechte stuk, onze motor is langzaam maar goed met remmen. We moeten heel hard remmen en het materiaal heeft eronder te lijden. Dat is de reden waarom Yamaha meer worstelt.”

Met medewerking van Lewis Duncan