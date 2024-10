Rins kritisch op Yamaha om gebrek aan progressie ondanks feedback

Het is na het tegenvallende seizoen 2023 nog altijd niet het jaar van Álex Rins. De Spanjaard legt het vaak af tegen Yamaha-teamgenoot Fabio Quartararo, maar benadrukte onlangs nog dat dit niet het gevolg is van zijn zware beenblessure van vorig jaar. Rins' beste resultaat op de Yamaha M1 tot nu toe is een negende plaats en de tegenvallende prestaties zijn niet geheel aan de rijder te wijten, aangezien het Japanse merk de laatste tijd worstelt om een competitief pakket neer te zetten. Bovendien merkt Rins op dat Yamaha niet genoeg doet met de informatie die hij aan het team terugkoppelt.

"Elke keer als ik weer van de baan terugkom, probeer ik goede feedback te geven", zegt Rins na de vrijdagtrainingen in Thailand. "Ik heb nog steeds niet het gevoel dat zij mij een motor hebben gegeven die bij mijn rijstijl past." Hij suggereert daarnaast dat Yamaha serieuzer naar de feedback van zijn stalgenoot luistert. "Ik kan Fabio's motor niet kopiëren, ik heb niet zijn rijstijl", legt hij uit. "Als ik terugkom van de baan, is de feedback die ik geef de beste die ik ken. Uiteindelijk zijn er geen slechte mensen in de MotoGP, Yamaha is een fabrieksteam met de beste mensen. Natuurlijk maakt hij nu een lastige periode mee, maar Fabio heeft een kampioenschap en vele races gewonnen op deze motor en nu bereikt hij dat allemaal niet meer. Daar is een reden voor. We zitten nu in een periode van stress en evolutie. Misschien is dat ook wel wat we nu moeten doormaken."

Na afloop van de trainingen in Thailand, waar Rins de achttiende tijd noteerde, stelde hij dat er 'betere en slechtere dagen' zijn en dat die vrijdag een van die mindere was. "We konden twee verschillende motoren proberen maar het probleem is hetzelfde, ik kan niet vertragen als ik de bocht in ga, ik rijd meer meters en ik blijf op de vuile lijn", verklaart hij. "Het gevoel was beter met de harde band, maar met dezelfde problemen. We waren langzaam en in vergelijking met Fabio. Ook al hebben we een ander chassis, is dat de enige referentie. Op dat moment was hij erg snel en met de tweede band besloot ik achter hem aan te gaan en ik zag het duidelijk. Het is heel moeilijk voor mij om de motor te stoppen, hij is in staat om de motor te stoppen, hij remt op één punt en als ik rem op datzelfde punt in de bocht zit hij op de lijn lijn en zit ik er drie of vier meter naast."

Volgens Rins speelt dat probleem al langer en in de zoektocht naar de oplossing gaat Yamaha hem zaterdag van hetzelfde chassis als dat van Quartararo voorzien. "[Dat is] een chassis waarvan we besloten om het niet te gebruiken omdat ik me niet goed voelde. Vanaf daar gaan we eraan werken."