Rins krijgt loon naar werken: “Deze zege verdienen we echt”

Alex Rins werd aan het begin van dit seizoen gezien als een van de titelkandidaten en hij deed ook regelmatig vooraan mee. Dat veranderde toen Suzuki begin mei besloot de stekker uit het MotoGP-project te trekken. Dat leverde een reeks ongelukkige momenten op waarbij resultaten uitbleven. Rins en zijn crew probeerden dat recht te trekken, maar in Barcelona werd hij onderuit gereden door Takaaki Nakagami. De Spanjaard brak daarbij zijn pols en was lange tijd niet competitief. Op Phillip Island viel alles samen. In de kwalificatie kwam Rins niet verder dan de tiende plek, maar in de race sneed de Catalaan als een warm mes door de boter.

“Ik voelde me vanaf het begin goed en kon de achterband redelijk intact houden”, zegt Rins. “Achter Pecco [Bagnaia] en Jorge Martin besefte ik dat het niet heel hard ging. Ik probeerde naar voren te rijden om zo een gaatje te forceren, maar dat leverde niks op. Ik ben er maar gewoon achter blijven zitten en ik heb geprobeerd om nog iets over te hebben in de laatste ronden.” Rins plaatste de meest succesvolle aanvallen tussen Doohan Corner en de Southern Loop, waar hij de rolsnelheid van de Suzuki optimaal kon gebruiken. “Ik had de kans om Pecco tussen de eerste en tweede bocht te pakken, volgens het boekje en het leverde ons ook nog de overwinning op.”

Het is het eerste grote succes in een verder bijzonder stroperig seizoen voor Suzuki. De aanstaande exit van Suzuki heeft daar onmiskenbaar invloed op gehad. “Het was niet makkelijk voor ons team omdat je weet dat het volgend jaar niet meer bestaat. We hadden een paar slechte races, ik heb een crash gehad in Montmelo waar ik mijn pols brak. Het was zaak om niet op te geven en handdoek niet in de ring te gooien. We verdienen deze overwinning, ik hoop dat iedereen een contract kan afdwingen voor volgend jaar. Wij hebben wel een contract, maar niet iedereen. We moeten zien wat er gaat gebeuren, maar deze is zeker voor hen.”

"Het is ontzettend verdrietig dat Suzuki stopt"

De melancholie bij de Suzuki-crew was goed merkbaar. Gevraagd of het een verdrietig moment was of dat de blijdschap overheerst, zegt Rins: “Het is een goed iets, we verdienen het echt. We hebben veel races gehad waarin we ons zwakke punt, de kwalificatie, niet te boven konden komen. Ik doe sinds 2017 mee in de MotoGP, we zijn al vier of vijf jaar echt competitief. Suzuki en ikzelf, maar we zijn er nooit in geslaagd om een motor te bouwen voor een snelle ronde. In sommige races waren we ongelofelijk snel, maar moesten we genoegen nemen met de vijfde of zesde positie. De overwinning is prachtig, het is ontzettend verdrietig dat Suzuki stopt. Maar laten we het op de best mogelijke manier afsluiten.”

Voor Rins was het zijn vierde overwinning in de MotoGP en naar eigen zeggen een van zijn mooiste. “Als je zo’n race rijdt en wint, is dat altijd heel fijn. De eerste was speciaal omdat ik in Austin een mooi gevecht had met Valentino. Op Silverstone met Marc was ook heel mooi, ik pakte hem in de laatste bocht. Deze was ook heel mooi. We hebben gevochten, we respecteren elkaar. Alle inhaalacties waren aan de goede kant van de limiet. Het is moeilijk om er een overwinning uit te pikken, maar dit is een van de mooiste.”