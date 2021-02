Rins: "Mir is mijn grootste rivaal, ik moet hem verslaan"

Rins begint in 2021 aan zijn vijfde seizoen in de MotoGP en de Spanjaard zit momenteel volop in de voorbereiding op de eerste test, die volgende maand in Qatar gehouden wordt. Hoewel Rins in 2020 zijn beste seizoen tot op heden afwerkte, werd hij wel verslagen door zijn teamgenoot Joan Mir. De tweedejaars MotoGP-rijder schreef de wereldtitel op zijn naam door constant te presteren. Aan het eind van de rit zat Rins er zelf ook dichtbij, maar de schouderblessure die hij aan het begin van het seizoen opliep speelde hem parten. Beide rijders hebben voor 2021 en 2022 bijgetekend bij het Japanse merk en Rins voorspelt een intense strijd tussen de beide mannen.

“Mijn eerste rivaal is Joan Mir, mijn teamgenoot, die gaat proberen om zijn titel te verdedigen. Natuurlijk zijn er gedurende het seizoen wel wat momenten van spanning, het komt voor dat we elkaar wat minder vaak spreken, maar uiteindelijk zijn we altijd sportief gebleven. Als ik niet kon winnen, dan moest hij winnen. Dit jaar ga ik proberen om wereldkampioen te worden, maar ik zou ook tekenen voor de tweede plaats. Het zou betekenen dat ik alsnog progressie heb geboekt.”

Onzekerheid

MotoGP-organisator Dorna heeft het wedstrijdschema voor het seizoen al moeten wijzigen met het wegvallen van de Argentijnse en Amerikaanse GP’s. Dat brengt onzekerheid met zich mee, ook voor Rins. Die houdt er rekening mee dat het seizoen weer in zijn volledigheid op Europese bodem afgewerkt zal worden. Bij Suzuki kreeg men bovendien te maken met het plotselinge vertrek van Davide Brivio, de teammanager die naar Alpine F1 vertrok. Rins staat achter de beslissing om geen vervanger te halen: “Suzuki wil niemand op die plek van Davide zetten, zeker niet als er haast geboden is. Het risico dat er een fout gemaakt wordt is groot.”

Ook de afwezigheid van Marc Marquez houdt de gemoederen bezig. De Repsol Honda-coureur ligt er al een volledig seizoen uit en het is nog maar de vraag of hij volgende maand alweer in actie komt in Qatar. “We weten niet hoe het met Marc gaat”, reageerde Rins desgevraagd. “Er wordt veel over gesproken, maar we zullen lang moeten wachten tot we de waarheid kunnen. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat Marc goed is om zijn problemen onder de pet te houden. Ik zou hem graag weer op de baan zien, hij is een zeer getalenteerd coureur en ik kan veel van hem leren. Het zou voor hem lastig kunnen zijn om terug te komen omdat hij al zo’n lange tijd niet gereden heeft. Maar tot nu toe heeft hij het altijd bewezen.”