Rins keert in Japan na maandenlange afwezigheid terug in MotoGP

Het heeft even geduurd, maar LCR Honda-rijder Alex Rins gaat in Japan zijn rentree maken tijdens een MotoGP-weekend. De Spanjaard brak tijdens de sprintrace in Mugello in juni zijn been en heeft vanaf dat moment moeten toekijken. Na zeven races afwezigheid gaan we de man uit Barcelona dus weer op de RC213V zien. LCR maakte voorafgaand aan het raceweekend in Motegi al bekend dat men hoopte dat Rins voldoende hersteld was en op de donderdag werd bekendgemaakt dat de 27-jarige coureur door de medische testen heen is gekomen.

"Ik ben heel blij dat ik weer terug ben", begint Rins voor de verzamelde pers in Japan. "Twee dagen geleden was ik nog in een ziekenhuis in Madrid en sprak ik met de doktoren en keken samen naar de röntgenfoto's. Daaruit bleek een enorm verschil met een maand geleden." Tijdens de gesprekken werden ook bepaalde keuzes in het herstelproces gemaakt die ertoe geleid hebben dat er in Japan weer gereden wordt: "We hebben besloten de stappen in het herstelproces door te lopen en de volgende stap was om weer op een MotoGP-motor te rijden. Het doel is om te kijken of ik niet al te veel pijn heb [tijdens de vrijdagtrainingen]. Als het superpijnlijk wordt, dan stop ik en moet ik verder met mijn herstelproces."

Rins heeft goede hoop omdat het dagelijks leven goed gaat, al weet hij ook dat racen een hele andere inspanning vergt. "Lopen gaat min of meer normaal, maar met snelheden van 300 kilometer per uur is het heel anders. De laatste keer dat ik probeerde [te rijden], was in Aragón. Bij het veranderen van richting en de bochten naar rechts deed het pijn, maar dat was een maand geleden", vertelt de hoopvolle rijder.

Nog geen complete grid

Ondanks dat we Rins voor het eerst sinds maanden weer terug gaan zien, is de MotoGP-grid nog niet compleet. Fabriekscoureur voor Ducati Enea Bastianini moet de Japanse race nog aan zich voorbij laten gaan, de Italiaan heeft nog te veel last van zijn blessure opgelopen bij de startcrash in Barcelona. Hij wordt opnieuw vervangen door Michele Pirro. Ook Luca Marini en Alex Marquez zijn niet aanwezig in Japan. Marini crashte in India tijdens de start van de sprintrace en brak daarbij zijn sleutelbeen, terwijl Marquez drie ribben brak tijdens een valpartij in de kwalificatie voor de Indiase Grand Prix.

Deze drie MotoGP-coureurs hebben hun pijlen gericht op een terugkeer in Indonesië halverwege oktober. Mochten zij dan hersteld zijn en valt er in Japan niemand geblesseerd uit, dan is het voor het eerst tijdens de openingsronde in Portugal dat alle vaste rijders aan het begin van het raceweekend op de machine zitten.