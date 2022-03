Rins ijzersterk in tweede training MotoGP Grand Prix van Qatar

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Qatar ging van start op het tijdstip van de race op zondagmiddag. Het was daarmee de enige relevante sessie voor het opdoen van ervaring in deze omstandigheden, aangezien die snel veranderen na het ondergaan van de zon. Net als in de ochtend stond Aleix Espargaro van Aprilia in de eerste helft van de sessie aan de leiding. Dat beeld veranderde toen coureurs in de snelste omstandigheden op zoek gingen naar een snelle tijd en daarmee ook een plek in het tweede deel van de kwalificatie.

Opnieuw schoven de Honda’s en Suzuki naar voren, net zoals het geval was in de eerste training. De beide merken maken vooralsnog een fantastische indruk. In de slotfase van de tweede sessie reed Alex Rins de snelste tijd. Hij klokte 1.53.432 in de slotfase waarvoor de handen op elkaar gingen in de Suzuki-pitbox. Marc Marquez predikte eerder nog niet helemaal klaar te zijn voor de Grand Prix van Qatar, maar hij was sterk onderweg op vrijdag. De Spanjaard klokte 1.53.467 en stond daarmee nipt achter Rins. Joan Mir zette de tweede GSX-RR in de top-drie.

Jorge Martin was opnieuw de beste coureur van Ducati, hij werd vierde voor Franco Morbidelli van Yamaha. Jack Miller moest eerder nog een snelle ronde afbreken toen hij in de weg gezeten werd door landgenoot Remy Gardner. De Ducatist herstelde zich kort daarna met 1.53.870. Hij eindigde net voor Aleix Espargaro, die op zijn beurt kwaad werd op een lummelende Maverick Viñales. De voormalig Yamaha-rijder brak zijn snelle ronde af, maar had niet door dat Espargaro direct achter hem zat. Espargaro werd zevende, Viñales kwam niet verder dan de zeventiende plaats.

De top-tien werd compleet gemaakt door MotoGP-kampioen Fabio Quartararo op de achtste plaats, Pol Espargaro werd negende en Francesco Bagnaia eindigde als tiende. Enea Bastianini greep net naast een plek in de top-tien, hij eindigde op een halve tiende van Bagnaia op de elfde plaats. Takaaki Nakagami gaf zijn sterke ochtendsessie geen vervolg, hij werd twaalfde. Ook de KTM-rijders ontbraken bij de eerste tien. Miguel Oliveira was de rapste van het stel voor Andrea Dovizioso en zijn KTM-teamgenoot Brad Binder.

Alex Marquez ging in een minuut tijd twee keer onderuit, maar had ook niet de snelheid om vooraan mee te doen. Hij werd zestiende voor Viñales en een tegenvallende Johann Zarco. Raul Fernandez was de rapste van de rookies, hij klokte 1.54.884. Hij eindigde voor Marco Bezzecchi en Remy Gardner. Fabio di Giannantonio werd 22ste voor een teleurstellende Luca Marini, die nochtans een GP22 tot zijn beschikking heeft. Op 2,4 seconden achterstand was RNF Yamaha-coureur Darryn Binder de hekkensluiter.

Uitslag: tweede vrije training MotoGP Grand Prix van Qatar