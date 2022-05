Alex Rins in tranen over Suzuki-nieuws: “Een hele grote schok”

Alex Rins werd op de maandag na de Grand Prix van Spanje op de hoogte gebracht van het nieuws dat Suzuki eind dit jaar uit de MotoGP vertrekt. Het nieuws, dat vorige week als eerste gebracht werd door deze site, leverde veel verbijstering op. Na een dagenlange stilte kwam de Suzuki Motor Corporation donderdagochtend met een statement over het voorgenomen vertrek. Suzuki moet daarover nog onderhandelen met Dorna Sports, simpelweg omdat het zich vorig jaar tot het eind van 2026 gebonden heeft aan de nieuwe commerciële voorwaarden van de MotoGP.

Donderdag deed Rins voor het eerst zijn verhaal. Er kon een glimlach vanaf bij de sympathieke Spanjaard, maar de schok is nog altijd groot. “Livio [Suppo] en [Shinichi] Sahara namen me in Jerez apart en hebben het me verteld”, zegt Rins. “Het was heel moeilijk, ik heb zitten huilen. Ik heb sinds 2017 alles gegeven voor dit team, we hebben alles gedaan om een competitief pakket te bouwen en races te winnen. Maar het is nog erger voor de teamleden. Ze hebben sinds de terugkeer van Suzuki in 2015 alles gegeven voor dit team. Het is een grote schok voor mij, maar zeker voor het team. Het is niet makkelijk, maar ik zal voor volgend jaar wel iets vinden. Voor de teamleden is het heel slecht nieuws en dat spijt me enorm. Ze zijn als een familie voor mij.”

Suzuki gaf donderdag in de verklaring te kennen dat het stopt vanwege de economische omstandigheden en omdat het merk een duurzaamheidsslag moet maken. Het heeft echter geen directe gevolgen voor de zaken die Suzuki dit seizoen nog meebrengt naar het circuit, het budget daarvoor staat vast. Rins kan maar moeilijk begrip opbrengen voor de beslissing: “Maar dat maakt niet uit, het is een hele moeilijke beslissing”, gaat Rins verder, die laat weten niets vernomen te hebben van de directie uit Japan. “We vechten voor de wereldtitel, we staan eerste in het kampioenschap voor teams. Het is moeilijk om dit te begrijpen, maar op het hoofdkantoor hebben ze een besluit genomen en daar kunnen wij niets aan veranderen.”

“Mijn manager krijgt het druk”

Rins voerde al sinds het begin van dit seizoen gesprekken met Suzuki over contractverlenging. Dat ze eruit zouden komen, was een formaliteit. En nu? “Ik weet het echt niet”, reageert Rins. “Op dit moment heb ik niets voor volgend jaar, maar mijn manager zal hiermee bezig zijn. Hij gaat het nog druk krijgen. Wat betreft mijzelf wil ik gewoon doorgaan waar ik de afgelopen races mee bezig was. Dit nieuws heeft me zelfs een boost gegeven, we hebben de beste motor die we ooit gehad hebben bij Suzuki. We moeten laten zien dat ze de verkeerde beslissing genomen hebben.”

