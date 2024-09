Rins haalt hoop uit Yamaha-ontwikkelingen bij MotoGP-test Misano

Daags na de Grand Prix van San Marino werkte de MotoGP een collectieve testdag af op het circuit van Misano. Voor Yamaha was het opnieuw een moment om enkele nieuwigheden te testen, een klus die door racerijders Fabio Quartararo en Álex Rins geklaard werd. Laatstgenoemde was onder meer onder weg met een aangepast motorblok, iets waar hij erg tevreden over was. "We hebben veel dingen getest, waaronder een motorblok dat de basis is van het motorblok dat we volgend jaar gebruiken. In werkelijkheid is die niet heel anders dan onze huidige krachtbron, maar ze willen het stap voor stap doen", zei Rins.

Met het vernieuwde motorblok hoopte Yamaha niet voor meer vermogen te zorgen, maar de YZR-M1 juist op een ander punt te verbeteren. "Dit is pas een begin en de waarheid is dat het best positief was. De motor lijkt iets beter te sturen en dat is waar we naar zochten. We zoeken niet naar meer topsnelheid, we willen dat de motor beter stuurt", legde de 28-jarige rijder uit Barcelona uit. Ook een aangepast chassis hielp daar bij. "We hebben ook verbeteringen voor het chassis getest in de zoektocht naar meer grip en betere tractie. Verrassend genoeg voelde ik me heel erg op mijn gemak. Mijn snelheid werd 0,5 tot 0,7 seconde beter, dus ik ben blij."

Rins en Quartararo konden niet voor het eerst een nieuw motorblok aan de tand voelen. Vanwege de concessies zijn ze allebei veelvuldig op de baan te vinden voor testwerk en daarbij zijn inmiddels zeven verschillende versies van het motorblok getest, verklaarde de Spanjaard. Hij testte in Misano ook met de nieuwe voorband van Michelin voor 2025. Het gevoel op die rubbersamenstelling was echter niet wat hij ervan had verwacht. "De band zorgt voor veel meer wendbaarheid. Het probleem is dat meer rubber de grond lijkt te raken als je naar de binnenkant van de bocht gaat en dat vond ik niet zo prettig. De motor lijkt niet te draaien zoals de motor zou moeten draaien."

Voor invoering van radiosysteem

"Op dit moment heb ik geen idee wanneer de nieuwe band geïmplementeerd wordt, maar ik beslis ook niet", vervolgde Rins, die zich ook uitsprak over het radiosysteem dat diverse rijders aan de tand voelden tijdens de testdag met het oog op introductie in 2025. Voor de Yamaha-rijder zelf gold dat overigens niet, maar toch toonde hij zich voorstander van de invoering van zo'n systeem. "Ik denk dat het heel positief kan zijn. Ik heb het niet getest, maar het kan een heel goede toevoeging zijn. Ik ben 100 procent voorstander."