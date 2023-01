Rins duidelijk: "Wil van Honda-motor geen Suzuki-kopie maken”

De vijfvoudig MotoGP-racewinnaar Alex Rins stapt komend seizoen op de fiets van LCR, een sattelietteam van Honda, met een tweejarig fabriekscontract bij het Japanse merk. Zijn vorige werknemer Suzuki besloot na 2022 uit het kampioenschap te stappen. Rins voegt zich bij Honda tijdens een lastige periode voor het succesvolle merk. Afgelopen jaar boekte Honda voor de tweede keer in drie jaar geen overwinningen. Alle coureurs gaven aan dat het lastig was om prestaties uit de motor te krijgen. Afgelopen november maakte Rins bij de post season test zijn debuut bij Honda, waarbij hij twintigste werd met 1,1 seconden achterstand op de snelste tijd.

In een exclusief gesprek met de Spaanstalige zustereditie van Motorsport.com, ging Rins in op zijn eerste gevoel van de RC213V. “De waarheid is dat het een raar gevoel was. Het was ingewikkeld omdat het een heel andere motor is dan de Suzuki. Maar ik moet zeggen dat de motor niet zo slecht was. Wat ik het moeilijkst vond was de reactie van de motor, de connectie van het gas geven naar het vermogen naar het achterwiel. We zijn ons aan het aanpassen en ik had niet echt het gevoel, maar ik vond de motor leuk. Ik zat 1,2 seconden achter de eerste tijd, maar het voelde niet erg fysiek. In ieder geval niet in Valencia, onder de omstandigheden waarin we tijdens en na de race reden. Het leek me geen makkelijke motor om te rijden, omdat alle fietsen anders zijn, maar hij heeft genoeg potentieel.”

"Wennen kost uren"

Na in zes MotoGP-seizoenen alleen op een Suzuki te hebben gereden, geeft Rins aan de ontwikkeling van de Honda niet zo te sturen dat de motor meer gaat lijken op zijn Suzuki. “Ik denk dat beginnen bij Honda met of zonder ervaring van een andere motor hetzelfde is. Het is waar dat de Suzuki beter was in de bochten, maar ik heb zes jaar op dezelfde fiets gezeten en nu zit ik op de Honda, en om deze reden kost het me niet meer moeite. Wennen aan een nieuwe motor kost uren. In januari ga ik trainen met een Honda 1000 [straatmotor] op verschillende banen, maar hoeveel uren ik ook rijd met die fiets, het is niet hetzelfde als een racemachine. Uiteindelijk is er slechts een MotoGP-fiets, en het is erg moeilijk om het werk dat je daarmee doet te repliceren. Ik heb de jongens van Honda verteld dat het niet mijn idee is om hun motor een kopie te maken van de Suzuki. De Honda zal zijn slechte eigenschappen hebben, maar ook goede. Ik zal ze altijd vertellen hoe ik het deed bij Suzuki. Niet om de motor erop te laten lijken, maar om alles op tafel te kunnen leggen.”

Ook de voormalig teamgenoot van Rins, en wereldkampioen van 2020, Joan Mir vertrekt in 2023 naar Honda. Mir wordt teamgenoot van Marc Marquez bij het Repsol-fabrieksteam van Honda.