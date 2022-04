Rins grijpt naast winst: "Moeten meer doen in kwalificatie"

Alex Rins kwam in de kwalificatie tot de zevende plek en was daarom aangewezen op achtervolgen op Termas de Rio Hondo. Het circuit daar was buitengewoon vies, waardoor het heel riskant was om buiten de lijn te komen en een aanval te doen op andere coureurs. Rins deed het wel en kwam daardoor samen met Jorge Martin en racewinnaar Aleix Espargaro op het podium terecht, maar moest veel risico nemen om daadwerkelijk zover te komen.

“Ik ben wel tevreden met de derde plek, maar we moeten ons zeker beter kwalificeren”, zegt Rins. “Ik heb daardoor veel tijd verloren, andere rijders inhalen was lastig. We hadden een goede start, maar het was niet goed genoeg om met Martin en Aleix mee te kunnen.” Rins had direct na de start Fabio Quartararo en Maverick Viñales al te pakken, maar had meer moeite om af te rekenen met Luca Marini en Pol Espargaro. “Uiteindelijk heb ik heel lang op de derde plek gereden en geprobeerd om de aansluiting te vinden bij die twee mannen, maar zover kwam het niet.”

Rins kwam in de kwalificatie tot de zevende plek en was teamgenoot Joan Mir net de baas. Vorig jaar was het meer uitzondering dan regel dat beide Suzuki-piloten in Q2 kwamen, maar op dat vlak is er nog altijd werk aan de winkel voor de Japanse constructeur: “Dat is toch het grootste probleem, die zevende startplek. Met een betere uitgangspositie had ik vandaag mee kunnen doen om de overwinning, het tempo was zeker niet slecht.” Rins weet overigens ook dat die laatste fractie tijdwinst het moeilijkste te vinden is. “Het niveau in de MotoGP ligt zo waanzinnig hoog. Voorheen kon je nog eens van de tiende plek naar voren rijden, maar dat is verleden tijd.”

De Suzuki-rijder kende een zeer wisselvallig 2021, maar is dit seizoen solide begonnen met de zevende, vijfde en derde plaats. Aankomend weekend rijdt hij weer op het Circuit of the Americas, waar hij in 2019 Valentino Rossi de baas was. “We moeten deze mentaliteit vasthouden”, legt hij uit. In 2021 ging Rins vaak onderuit, ook in kansrijke positie. “Dit jaar pak ik het iets anders aan en kijk ik race voor race. Dat we nu vierde staan in het kampioenschap is mooi, maar dat is niet het doel. We bekijken het per race en gaan volgend weekend gewoon weer ons best doen.”