Rins vergeet zichzelf te belonen na sterk weekend in Portimao

Rins kwalificeerde zich zaterdag als tweede voor de Grand Prix van Portugal, de derde ronde van het wereldkampioenschap. In de eerste helft van de race kon hij meekomen met Fabio Quartararo, maar de Fransman was op een gegeven moment zo snel dat Rins over de limiet moest gaan. Daardoor kwam de Spanjaard ten val en liet hij twintig kostbare punten liggen.

“Eigenlijk ben ik heel boos dat we onszelf niet beloond hebben voor een goed weekend, maar aan de andere kant heb ik tijdens de race laten zien dat we de snelheid hadden”, zei Rins. “Ik kon zonder problemen mee met Fabio. Dit was pas de derde race, als we op deze manier doorgaan en hetzelfde laten zien in de komende wedstrijden dan komt het allemaal goed.”

Rins gaf toe dat hij op de limiet zat ten tijde van de crash, maar had niet het gevoel dat hij zichzelf over de kling aan het jagen was. De crash kwam daardoor als een totale verrassing. “Tot de crash voelde ik me heel goed, ik zat op de limiet maar het was niet extreem. Ik had het onder controle, de banden hielden zich goed. Soms worden ze te heet als je te veel aan het pushen bent, maar dat gebeurde nu niet. Het is op basis van de data lastig te bepalen waarom ik crashte, ik kan de band of het circuit niet de schuld geven. Waarom het gebeurde, weet ik niet precies.”

De Suzuki-coureur sprak na afloop ook over Valentino Rossi, die op dezelfde manier ten val kwam. Rins verwacht dat hij de beloning in de komende races alsnog krijgt als hij op deze manier door kan gaan. “Afgezien van de crash was het een heel positief weekend. We zijn goed omgegaan met de omstandigheden, hebben de verschillende scenario’s goed uitgevoerd en stonden op vrijdag in de top-tien. In de kwalificatie haalden we op eigen houtje de eerste startrij, dat is erg goed voor Suzuki. Na de uitslag in de kwalificatie had ik gehoopt om samen met Fabio weg te rijden.”

Het MotoGP-kampioenschap gaat in het eerste weekend van mei verder met de Grand Prix van Spanje.