Rins fit genoeg voor deelname aan MotoGP GP van Duitsland

Na zijn val op donderdag in Barcelona werd Rins geopereerd door de vaste MotoGP-artsen. De breuk werd met twee schroeven gestabiliseerd. Na een korte rustperiode kon hij beginnen aan zijn herstel. Met lichte trainingsarbeid heeft hij zijn fitheid kunnen behouden. Woensdag heeft Rins het Dexeus-ziekenhuis in Barcelona bezocht waar de arm nog eens gecheckt is. De hechtingen zijn verwijderd en Rins heeft toestemming gekregen om af te reizen naar de Sachsenring.

Dokter Xavier Mir liet weten: “Na het verwijderen van de hechtingen en het onderzoeken van de pols denken we dat de mobiliteit redelijk goed is. Hij kan proberen om in Duitsland weer te racen. Natuurlijk kan hij daarbij wat pijn hebben, mogelijk zal de fysiotherapeut hem behandelen.” Ondanks dat Mir hem groen licht gegeven heeft om af te reizen naar Duitsland, moet Rins zich donderdagmiddag nog wel bij de MotoGP-artsen melden voor de medische check.

Rins was in het verleden best succesvol op de Sachsenring. In 2013 won hij er de Moto3-race en ook in de Moto2-klasse stond hij er al eens op het podium. In 2019 was Rins met de vierde plaats de beste Suzuki in de kwalificatie. Hij reed in de wedstrijd op een gegeven moment op de tweede plaats voordat hij ten val kwam. Rins verklaarde zelf: “Ik ben bij dokter Mir geweest voor nader onderzoek en ik voel me vrij goed. De hechtingen zijn eruit en het bot lijkt goed hersteld. Bij het bewegen van m’n pols heb ik nog wat pijn, dus ik moet blijven werken aan de mobiliteit. Ik geef alles om zo goed mogelijk te zijn in Duitsland. We hebben er vorig jaar niet gereden, dus ik kijk uit om weer op te stappen op de Sachsenring.”

Rins kent tot nu toe een teleurstellend seizoen. Hij scoorde twee top-zes klasseringen in de openingswedstrijden in Qatar, maar scoorde daarna geen punt meer. Hij staat daarmee op ruime achterstand van WK-leider Fabio Quartararo op de vijftiende plaats in het kampioenschap.