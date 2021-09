De Suzuki-rijder crashte van de Portugese tot de Italiaanse GP vier races achter elkaar. Daarmee verspeelde Rins ontzettend veel punten en was hij al in een vroeg stadium kansloos voor de wereldtitel. Nadat hij zijn arm brak tijdens de Catalaanse Grand Prix, was hij in de laatste races voor de zomerstop ook niet echt competitief. Op Silverstone kwam de ommekeer toen Rins van de tiende naar de tweede stek reed in de Britse Grand Prix.

“We hebben de Rins van 2019 weer gezien”, zei de Spanjaard na de wedstrijd in Silverstone. “Ik ben heel blij, want dit soort races heb ik sinds het begin van het seizoen nog niet gehad. We waren aan het worstelen met crashes terwijl we vooraan lagen. Tijdens de zomerstop heb ik een reset gedaan. We hebben ons best gedaan in Oostenrijk, maar dat circuit ligt mij niet. We hebben gezien dat het niveau goed is en we zijn tweede geworden. In Oostenrijk lukte dat niet. Ik sprak op zaterdag met het team en we realiseerden ons dat ik moest genieten van het rijden met de motor en niet bang moest zijn. Misschien is het geen angst, maar ik vreesde steeds meer dat ik zou crashen en dat ik zou falen. Nu ben ik die angst en vrees voor crashes kwijt en kon ik ervoor gaan.”

De kwalificatie blijft voor Suzuki echter nog een verbeterpunt. Rins denkt dat hij met een betere kwalificatie had kunnen duelleren met racewinnaar Fabio Quartararo. “Het is jammer dat Fabio zo vroeg wegreed”, voegde Rins toe. “Als we niet van zover gestart waren, dan had ik hem misschien wel kunnen pakken. Ik heb het geprobeerd, maar ik moest al vroeg veel van de banden vragen om naar voren te komen. Ik realiseerde me dat ik het eind van de race niet zou halen, ik koos ervoor om te consolideren en het podium te nemen.”

In tegenstelling tot Rins kreeg zijn teamgenoot Joan Mir wel te maken met problemen rond het Michelin-rubber. Hij viel daardoor terug naar de negende plaats. De wereldkampioen van 2020 denkt dat zijn titeljacht daarmee tot een eind is gekomen.