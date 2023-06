Alex Rins crashte in de vierde ronde van de korte wedstrijd. De LCR Honda-coureur, die bij kennis was, werd na het ongeval naar de kliniek op het circuit gebracht. Vervolgens werd hij per helikopter naar het Careggi ziekenhuis in Florence gebracht.

In afwachting van verdere radiologische tests zou uit de eerste onderzoeken zijn gebleken dat de Spanjaard het scheenbeen en kuitbeen van zijn rechterbeen heeft gebroken, zo heeft Motorsport.com vernomen. De blessure komt op een vervelend moment. Volgend weekend is het MotoGP-circus in Duitsland, weer een week later wordt in Assen de Dutch TT verreden. Rins zal waarschijnlijk dus drie races missen.

Rins, winnaar van de Amerikaanse Grand Prix op Circuit of the Americas, staat op de tiende plek in het klassement, twee punten achter Fabio Quartararo en Maverick Viñales en drie punten voor Aleix Espargaro.

Met de afwezigheid van Rins ontbreken zondag op Mugello twee Honda's op de grid. Joan Mir besloot niet meer in actie te komen na een val in de tweede vrije training van vrijdag, waarbij hij een breuk in de pink van zijn rechterhand opliep.