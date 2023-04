Rins bezorgt Honda en LCR de overwinning in Texas

Francesco Bagnaia mocht net als bij de door hem gewonnen sprintrace weer van pole-position vertrekken met de fabrieks-Ducati. Honda-rijder Alex Rins (tweede in de sprintrace) en VR46-Ducatist Luca Marini stelden zich op bij de tweede en derde startplek. Alex Marquez, WK-leider Marco Bezzecchi en Aleix Espargaro vormden de tweede rij. Fabio Quartararo nam met zijn Yamaha de zevende startplaats in, terwijl Jorge Martin - de nummer drie van de sprintwedstrijd - vanaf de twaalfde plaats weer naar voren moest zien te komen op de Ducati van Pramac Racing.

Door blessures ontbraken Marc Marquez, Pol Espargaro en Enea Bastianini op de grid. Zij werden in Austin vervangen door respectievelijk Stefan Bradl, Jonas Folger en Michele Pirro.

Bagnaia en Miller crashen

Onder de Texaanse zon (22 graden Celsius) wist Bagnaia zijn pole te verzilveren; hij dook als leider de eerste bocht in, voor Rins. Jack Miller werkte zich in de openingsronde op van de tiende startplek naar P3, voor Quartararo. In bocht 3 was het al voorbij voor Martin en Alex Marquez. Martin verloor de voorkant en nam in zijn val Marquez mee. Aleix Espargaro vond zijn Waterloo in bocht 12.

Het tempo lag meteen hoog bij de negentien overgebleven piloten, die allemaal waren vertrokken met een harde voorband en zachte achterband. Rins verbeterde in de derde omloop al het baanrecord, naar 2.03.471. Miller scherpte dat een ronde later aan naar 2.03.306.

Bagnaia en Rins sloegen in de eerste twee ronden een gat van een seconde naar Miller. Maar Miller gaf niet op en liet het verschil niet veel verder oplopen. Rins zette ondertussen Bagnaia flink onder druk en deed in de vierde ronde ook een duit in het zakje wat betreft het baanrecord: 2.03.126. In de zevende ronde kwam er met een schuiver bruusk een einde aan het KTM-sprookje van Miller. In de achtste ronde ging het boek ook dicht voor Bagnaia; hij gleed in leidende positie onderuit in bocht 2. Bij de vorige race, in Argentinië, had de wereldkampioen eveneens door een eigen fout de koers verlaten.

Rins houdt het hoofd koel

Daarmee kreeg Rins de wedstrijd op een presenteerblaadje. De LCR Honda-man genoot met nog twaalf ronden voor de boeg een voorsprong van ruim twee seconden op Quartararo en Marini. In de tweede helft van de wedstrijd behield Rins zijn voorsprong. Hij werd daarbij geholpen door de onderlinge strijd tussen Quartararo en Marini.

Na twintig ronden finishte Rins onbedreigd als eerste. De satellietrijder bezorgde daarmee Honda haar eerste winst in de koningsklasse sinds de Grand Prix van Emilia Romagna in 2021. Hij is tevens de eerste Honda-winnaar die niet Marc Marquez heet sinds de Argentijnse Grand Prix van 2018. Voor Rins zelf is het zijn zesde overwinning in de MotoGP. Marini rekende af met Quartararo en arriveerde op drie tellen van Rins als tweede, zijn eerste podiumplek in de MotoGP. Anderhalve seconde later tikte Quartararo de eindstreep aan.

Maverick Vinales finishte met de Aprilia-fabrieksmotor als vierde, voor de klantenversie van Miguel Oliveira, Bezzecchi en Johann Zarco. Franco Morbidelli, Fabio di Gianantonio en Augusto Fernandez maakten de top-tien vol. Er waren ook punten voor gelegenheidsrijders Pirro en Folger. Brad Binder werd dertiende en laatste na een valpartij halverwege de wedstrijd. Joan Mir, Raul Fernandez, Takaaki Nakagami en Bradl haalden de finish niet door een valpartij.

Bezzecchi blijft WK-leider

In de tussenstand voor het wereldkampioenschap gaat Bezzecchi na drie races aan de leiding met 64 punten. Bagnaia volgt met 53. Rins staat nu derde met 47 punten. Vinales (45) is vierde en Zarco (44) vijfde. Texas-podiumfinishers Marini en Quartararo vinden zichzelf terug op de zesde en zevende plek.

Het volgende treffen is de Grand Prix van Spanje (Jerez), met de sprintrace op zaterdag 29 april en de GP op zondag 30 april.