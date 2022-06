Alex Rins beslist zaterdag over deelname GP van Duitsland

De Suzuki-coureur werd in Barcelona het slachtoffer van de valpartij die Takaaki Nakagami veroorzaakte. Rins werd onderuit geveegd door de stuurloze Honda RC213V en was kansloos. Hij liep bij de val een breuk in zijn pols op waardoor hij de maandagtest in Barcelona moest missen. Voor de Grand Prix van Duitsland doorstond Rins de medische checks. De pijn is simpelweg te erg om lange runs te doen, constateerde Rins vrijdag tijdens de beide sessies op de Sachsenring.

“Ik heb pijn, in de tweede training werd het iets erger. Ik weet niet of het kwam door de hitte of het feit dat ik harder reed, maar het deed pijn”, stelt Alex Rins vast. Met tien bochten naar links en slechts drie naar rechts wordt de linkerpols van de coureur behoorlijk belast. “Het is erger dan ik dacht, met drie rempunten die heel fysiek zijn, de eerste bocht en twee punten waar het bergaf gaat.” Rins stond in de tweede training even op de derde plaats, maar eindigde na de beide trainingen op de elfde plek. “Een halve seconde van de leider is niet slecht, maar ik heb meer last dan ik dacht.”

Krachten sparen

Twaalf dagen na de val in Barcelona had teammanager Livio Suppo liever gehad dat Rins rust zou pakken en fit aan de start zou verschijnen van de Dutch TT in Assen. Suppo liet in gesprek met het Spaanse DAZN weten: “Het is niet handig om te racen, dat is mijn mening. Volgens mij kan hij beter herstellen en zijn krachten sparen voor Assen.” Daar wil Rins op dit moment nog niets van weten. “Het hangt af van de nacht en hoe ik morgen wakker word”, gaat Rins verder. “Natuurlijk wil ik het liefst racen dit weekend, maar als ik veel pijn heb en het niet langer dan drie of vier ronden kan volhouden heeft het geen zin om door te gaan.” Hij wil het zaterdag in ieder geval nog proberen: “We kijken hoe het gaat tijdens de derde training, daarna zullen we een besluit nemen.”