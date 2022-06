Rins neemt bedenktijd voor MotoGP-toekomst: "Ik heb drie opties"

Begin mei werd duidelijk dat Suzuki aan het eind van dit seizoen uit de MotoGP vertrekt. Alex Rins was op dat moment al dicht bij het tekenen van een nieuw contract bij Suzuki. De schok was groot toen het nieuws van Suzuki uit het niets kwam, maar het management van de coureur schakelde vlot en heeft nu meerdere interessante opties op tafel liggen. “Ik waardeer de belangstelling van de fabrikanten die mij benaderd hebben, maar we hebben nog geen besluit genomen”, zegt Rins. “Het liefst zou ik dit weekend beslissen, maar dat is nog niet gebeurd. Ik weet het nog niet.”

De opties van Rins zijn vrij eenvoudig uit te tekenen. Bij Gresini Ducati zoekt men een opvolger voor Enea Bastianini, die binnen Ducati promotie maakt naar het fabrieksteam of de Pramac-formatie. LCR Honda heeft interesse getoond aangezien Alex Marquez bij dat team op weg naar de uitgang lijkt te zijn. De derde optie is RNF, het nieuwe satellietteam van Aprilia. Bij Gresini zou Rins het waarschijnlijk moeten doen met een 2022-model van de Ducati, de andere merken stellen waarschijnlijk wel een nieuw model beschikbaar. Dat is een belangrijke factor voor Rins.

“Ik ben geïnteresseerd in alle opties”, geeft hij toe. “Er zijn opties waar ik beter uit de bus kom dan de anderen. Ik weet niet of dit een beetje arrogant klinkt, maar ik denk dat ik een 2023-model verdien. We werken namelijk enorm hard. Er zijn opties die me van een 2023-motor kunnen voorzien, er zijn ook opties waar dat niet mogelijk is. Er zijn ook opties die interessant zijn zonder dat ze me een 2023-motor kunnen bieden. Dat is best goed. We moeten een beslissing nemen, maar het is niet makkelijk. Ik zit in een goede situatie. Ik zeg niet graag ‘neen’ tegen een team dat geïnteresseerd is, maar onze situatie is wat dat betreft vrij goed.”