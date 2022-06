Rins rijdt in 2023 met Honda-contract bij satellietteam LCR

Eerder deze week werd duidelijk dat Alex Rins in de tweede fase gesprekken met LCR Honda was aanbeland. De coureurs moest plotseling op zoek naar een ander team toen Suzuki in mei haar vertrek uit de MotoGP wereldkundig maakte. Donderdag liet Rins weten zich ‘comfortabel’ te voelen met de opties die hij op tafel had liggen, maar al snel werd duidelijk dat LCR Honda de belangrijkste optie was. Motorsport.com heeft begrepen dat de deal van Rins met LCR in kannen en kruiken is, het contract moet alleen nog getekend worden. Dit zou in de komende dagen moeten gebeuren.

Volgens informatie van deze site komt Rins direct onder contract te staan bij Honda, hij krijgt een fabrieksmachine en volledige steun van het Japanse merk in de formatie van Lucio Cecchinello. Bronnen rond de coureur laten weten dat de Spanjaard het liefste naar Ducati was gegaan, maar dat hij bij Ducati slechts een GP22 aangeboden kreeg. Dat hij bij Honda fabrieksmateriaal tot zijn beschikking krijgt, was de doorslaggevende factor. Hij wordt daarmee de vervanger van Alex Marquez bij LCR.

“Hopelijk kunnen we aan het eind van zondag of volgende week iets bekendmaken”, zegt Rins vrijdag. “De voorwaarden zijn qua materiaal hetzelfde [als bij het Honda-fabrieksteam]. We hebben met LCR gesproken omdat we geen mogelijkheid hadden om naar het fabrieksteam te gaan. Ik had ook graag de kleuren van Repsol gedragen, ik zat in 2013 en 2014 ook bij ze [in Moto3]. Ik had die kans graag willen hebben, maar dat was niet mogelijk. Het is een grote uitdaging. Het is een grote verandering met de V4-motor, maar we zijn voorbereid en ik ben er niet bang voor.”

Rins’ huidige teamgenoot Joan Mir vertrekt ook naar Honda. Hij wordt bij Repsol Honda de teamgenoot van Marc Marquez. Pol Espargaro moet daardoor vertrekken bij Honda, zijn toekomst ligt bij Tech3 KTM. Alex Marquez gaat op zijn beurt naar Gresini Ducati.