Alex Marquez wint sprint Groot-Brittannië, Bezzecchi loopt in op Bagnaia

Vlak na de kwalificatie, waarin Marco Bezzecchi de pole-position opeiste, waren er nog zorgen of de sprintrace van tien ronden wel door kon gaan. Silverstone werd de hele ochtend geteisterd door regenval en dat leidde tot een bijeengelegde vergadering van de coureurs of het wel verstandig was om de sprintrace onder dat soort omstandigheden van start te laten gaan. Al die zorgen konden echter snel uit het raam gegooid worden, aangezien de regen ophield en er af en toe een voorzichtige zon te zien was. Voor de start van de MotoGP-sprintrace was de baan nog vochtig, maar zo kletsnat als zaterdagochtend was het nog niet.

Dat leidde op de startgrid tot de nodige vragen over de strategie, aangezien er wel eens een gok op slicks gewaagd kon worden. Uiteindelijk besloot niemand die gok te nemen en reed het hele veld op de mediumregenband. Vanaf de tweede plaats had Jack Miller de beste start, al heroverde Bezzecchi de koppositie meteen in bocht 2. De Australiër sloeg terug en had de leiding in handen toen het veld naar bocht 6 ging.

Augusto Fernandez kende ook een uitstekende start en lag derde, al moest hij wel het gevecht met Jorge Martin aangaan en die gaf zich niet zomaar gewonnen. Martin had het zelfs op zijn heupen, profiteerde van een fout van Miller en ging kort naar de leiding maar alweer was het de KTM-rijder die de leiding heroverde. Kampioenschapsleider Francesco Bagnaia had vanaf P4 een dramatische start: aan het einde van de openingsronde lag hij slechts op de twaalfde plaats.

Het was een race vol wisselingen vooraan, waarbij ook Alex Marquez zich even liet zien door met de Gresini Ducati de snelste rondetijd te noteren en een gaatje te slaan naar Bezzecchi en Miller. De VR46-coureur kon het tempo van Marquez niet bijbenen terwijl Miller op zijn beurt Maverick Vinales en Aleix Espargaro in zijn nek voelde hijgen. Het zou ook niet lang duren voordat Vinales de derde plek zou overnemen, waarna ook teamgenoot Espargaro voorbij ging aan Miller. Voor laatstgenoemde ging het van kwaad tot erger toen Martin hem inhaalde in Stowe, waarbij hij wat wijd werd geduwd wat de deur openzette voor Johann Zarco.

Zarco had vervolgens een prima tempo te pakken en reed naar Espargaro en haalde de Aprilia in. Hij sloot aan bij Vinales in de strijd om de derde plaats, terwijl vooraan Marquez in de slotronde een stuk rustiger aan reed waardoor Bezzecchi kon aansluiten. Uiteindelijk gebeurde er in geen van de twee duels iets geks waardoor Marquez voor het eerst in zijn carrière een MotoGP-race op zijn naam schreef. De sprintzege levert hem twaalf punten op.

Bezzecchi deed wat dat betreft goede zaken door als tweede over de streep te komen. Hij pakt negen punten terwijl kampioenschapsleider Bagnaia met de veertiende plaats puntloos was. Bovendien pakt hij P2 in het kampioenschap over van Martin, die vier punten kreeg voor zijn zesde plaats. Vinales completeerde het sprintpodium, Zarco viel daar net buiten. Espargaro, Martin, Miller, Fernandez en Brad Binder scoorden de laatste punten. Niet alleen voor Bagnaia was het een sprint om te vergeten: Marc Marquez, Joan Mir, Enea Bastianini en Fabio Quartararo kwamen niet in de buurt van punten.

Zondagmiddag komen de MotoGP-coureurs nog eens in actie. Dan staat om 14.00 uur Nederlandse tijd de Grand Prix van Groot-Brittannië op de planning.

Uitslag sprintrace MotoGP Groot-Brittannië