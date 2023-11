De MotoGP-kwalificatie in Maleisië draaide uit op een spannende sessie, waarin Jorge Martin met pole-position aan de haal leek te gaan. Nadat de Pramac-rijder in de laatste minuut crashte, dook WK-leider Francesco Bagnaia nog onder zijn tijd door. Daardoor pakte de Ducati-rijder pole-position voor beide races in Sepang, voor zijn voornaamste titelrivaal Martin en teamgenoot Enea Bastianini. Met deze uitgangsposities begonnen de rijders om 8.00 uur Nederlandse tijd aan een sprintrace van tien ronden.

De start van de race verliep probleemloos voor Bagnaia, die goed van zijn plek kwam en als leider de eerste bocht in dook. Bastianini bewees zijn teamgenoot vervolgens een dienst door de tweede positie te pakken, terwijl Alex Marquez zich ook langs Martin wurmde om de derde positie te pakken. Hoewel hij goed van zijn plek kwam, kon Bastianini het tempo niet echt volgen in de openingsronde. In de vierde bocht ging Marquez naar hem voorbij, waarna Martin dat voorbeeld volgde in de veertiende bocht. Op het rechte stuk dat daarna volgde, moest Bastianini ook toezien dat Jack Miller en Brad Binder hem passeerden. Ook Fabio Quartararo kende een tegenvallende openingsfase, want hij viel in de eerste ronde terug naar de achttiende positie.

Eenmaal op de tweede plek jaagde Marquez op leider Bagnaia, wat in de laatste bocht van de tweede ronde leidde tot een aanval. De Gresini-rijder ging daarbij wijd, wat Martin de kans gaf om P2 over te nemen. Marquez antwoordde echter weer in bocht 4, waardoor hij de tweede positie heroverde. Zijn oudere broer Marc Marquez kreeg aan het einde van de derde ronde de twijfelachtige eer om als eerste rijder te crashen. Wel kon de Honda-rijder zijn race in de achterhoede vervolgen. Een ronde later voegde teamgenoot Joan Mir het voorbeeld van Marquez door in de laatste bocht onderuit te gaan. Ook hij kon zijn weg echter vervolgen.

Bastianini knokt zich terug, Bagnaia valt juist terug

Bastianini vond op dat moment de weg naar voren, want in de vierde ronde knokte hij zich weer langs Binder. Een ronde later moest ook de tweede KTM van Miller eraan geloven, waardoor de Ducati-rijder op de vierde positie aanbelandde. In de zesde ronde kwam de Italiaan daardoor direct achter teamgenoot en landgenoot Bagnaia te rijden. De regerend wereldkampioen kon de druk van Marquez niet langer weerstaan en werd in de remzone van bocht 9 gepasseerd door de Spanjaard van Gresini. Enkele bochten later liep de WK-leider een iets groter tikje op, want in bocht 14 ging Martin hem aan de binnenkant voorbij om de tweede positie over te nemen. Bastianini pikte daarna nog wel aan en keek ook of er een inhaalkans zou komen, maar die zou in de resterende vier ronden niet komen.

Vooraan sloeg Marquez een gaatje met de rest van het veld, om na tien ronden als winnaar over de finish te komen. Op anderhalve seconde achterstand stelde Martin de tweede plek veilig, waardoor hij opnieuw twee puntjes inliep op Bagnaia. De Ducati-rijder kon het tempo vooraan niet helemaal volgen, maar kon met hulp van Bastianini alsnog derde worden. Bastianini moest intussen nog oppassen voor Binder, maar legde vlak voor de Zuid-Afrikaan beslag op de vierde stek. Miller volgde op de zesde positie, terwijl Marco Bezzecchi, Johann Zarco en Luca Marini de laatste punten pakten op de posities zeven tot en met negen. De top-tien werd gecompleteerd door Maverick Viñales. Voor Honda draaide de sprintrace uit op een deceptie: Takaaki Nakagami was op de negentiende positie de best geklasseerde rijder van de Japanse fabrikant. WK Superbikes-kampioen Alvaro Bautista werd intussen 22ste.

Bagnaia heeft na de sprintrace nog een marge van elf punten richting Martin, die hij gaat verdedigen tijdens de Grand Prix van Maleisië. De race start zondag om 8.00 uur Nederlandse tijd.

Uitslag sprintrace MotoGP Grand Prix van Maleisië